東京・北区の小学校で火事があり、児童ら11人がケガをしました。現場の教室に児童らが取り残される中、懸命の救助が行われました。



■児童327人のうち20人前後が一時取り残され

小学校の一室から、次々と噴き出す黒煙。撮影者がいる建物の下には、防災頭巾をかぶった子供たちがいます。

警視庁などによると、当時、学校にいた児童は327人。そのうち、20人前後が一時、取り残されました。わずかなひさしの上で身を寄せ合う子供たち。煙が噴き出す窓から、先生に支えられ、もう1人。

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取り残された児童でしょうか。消防隊員のそばに3人。そのすぐ近くでは火の手があがっています。

全員救助されましたが、児童や教員らあわせて11人がケガ。命に別条はないということです。

救助された小学生は…

「（避難していた）足場はここからここぐらいの範囲。2人落ちちゃって、すべって」

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一緒にいた別の児童は骨折したといいます。

救助された小学生

「10分くらい待って3階までおろされた。（煙を）吸ってしまって、救急車で運ばれて、2時間ぐらい様子見て戻ってきた。（Q：体調大丈夫ですか？）はい」

■「一緒に子どもを守ろうと避難してくださった」

救助された児童の保護者

「先生方含めてみんなで避難して、一緒に子どもを守ろうと避難してくださった」

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グラウンドや近くの公園に避難した児童たち。

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先生

「3年生先行って」「ホース踏まないように歩いてください」

近所の住民

「先生・子供たち、落ち着いて行動していた。日頃から訓練しているなと」「移動はスムーズに出来ていた」

■「みんなが頑張って学校を守ろうとしている」

小学2年生

「友達同士で『大丈夫？』『ケガない？』とか言っていて。みんなが頑張って学校を守ろうとしている。友達を心配していて、すてきだなと思った」

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東京・北区、滝野川第三小学校で起きた火事。火はおよそ3時間後に消し止められました。当時、何が起きていたのでしょうか。

小学3年生

「3時間目のプールの授業中、非常ベルみたいなのが鳴った。見渡したら、音楽室らへんで火が燃え上がっていた」

小学1年生

「なんか上に燃え上がる」

小学3年生

「ボ〜って」

■火元とみられるのは4階の音楽準備室

火元とみられるのが、4階にある音楽準備室です。警視庁などによると当時、音楽室では5年生のクラスの授業中でした。音楽準備室があるのはその隣で、扉でつながっています。

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すると授業中、火災報知器が鳴ったため、同じ4階にいた男性教師がドアを開けると、火事が起きていたといいます。

当時、4階にいたという児童は…

4階にいた小学5年生

「社会の授業中りりりり〜って（火災報知器が）鳴った。廊下で火は見ました。音楽室の方でちょっと火は出ていた。やっぱり火事だ、とにかく急いで脱出した。マジの炎だと思って怖かった」

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■使用していないストーブが…“自然発火することは考えづらい”

捜査関係者によると、音楽準備室には使用していないストーブが置かれていたそうです。これが出火原因なのかはわかっていませんが、専門家は、自然発火することは考えづらいと指摘します。

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警視庁は20日以降、実況見分を行い、詳しい出火原因を調べるとしています。