東京・北区の小学校で火事、児童ら11人ケガ 火元は音楽準備室か？使用していないストーブが置かれ…専門家“自然発火することは考えづらい”
東京・北区の小学校で火事があり、児童ら11人がケガをしました。現場の教室に児童らが取り残される中、懸命の救助が行われました。
■児童327人のうち20人前後が一時取り残され
小学校の一室から、次々と噴き出す黒煙。撮影者がいる建物の下には、防災頭巾をかぶった子供たちがいます。
警視庁などによると、当時、学校にいた児童は327人。そのうち、20人前後が一時、取り残されました。わずかなひさしの上で身を寄せ合う子供たち。煙が噴き出す窓から、先生に支えられ、もう1人。
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取り残された児童でしょうか。消防隊員のそばに3人。そのすぐ近くでは火の手があがっています。
全員救助されましたが、児童や教員らあわせて11人がケガ。命に別条はないということです。
救助された小学生は…
「（避難していた）足場はここからここぐらいの範囲。2人落ちちゃって、すべって」
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一緒にいた別の児童は骨折したといいます。
救助された小学生
「10分くらい待って3階までおろされた。（煙を）吸ってしまって、救急車で運ばれて、2時間ぐらい様子見て戻ってきた。（Q：体調大丈夫ですか？）はい」
■「一緒に子どもを守ろうと避難してくださった」
救助された児童の保護者
「先生方含めてみんなで避難して、一緒に子どもを守ろうと避難してくださった」
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グラウンドや近くの公園に避難した児童たち。
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先生
「3年生先行って」「ホース踏まないように歩いてください」
近所の住民
「先生・子供たち、落ち着いて行動していた。日頃から訓練しているなと」「移動はスムーズに出来ていた」
■「みんなが頑張って学校を守ろうとしている」
小学2年生
「友達同士で『大丈夫？』『ケガない？』とか言っていて。みんなが頑張って学校を守ろうとしている。友達を心配していて、すてきだなと思った」
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東京・北区、滝野川第三小学校で起きた火事。火はおよそ3時間後に消し止められました。当時、何が起きていたのでしょうか。
小学3年生
「3時間目のプールの授業中、非常ベルみたいなのが鳴った。見渡したら、音楽室らへんで火が燃え上がっていた」
小学1年生
「なんか上に燃え上がる」
小学3年生
「ボ〜って」
■火元とみられるのは4階の音楽準備室
火元とみられるのが、4階にある音楽準備室です。警視庁などによると当時、音楽室では5年生のクラスの授業中でした。音楽準備室があるのはその隣で、扉でつながっています。
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すると授業中、火災報知器が鳴ったため、同じ4階にいた男性教師がドアを開けると、火事が起きていたといいます。
当時、4階にいたという児童は…
4階にいた小学5年生
「社会の授業中りりりり〜って（火災報知器が）鳴った。廊下で火は見ました。音楽室の方でちょっと火は出ていた。やっぱり火事だ、とにかく急いで脱出した。マジの炎だと思って怖かった」
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■使用していないストーブが…“自然発火することは考えづらい”
捜査関係者によると、音楽準備室には使用していないストーブが置かれていたそうです。これが出火原因なのかはわかっていませんが、専門家は、自然発火することは考えづらいと指摘します。元東京消防庁 麻布消防署長・坂口隆夫さん「自然発火的に出火することはまず考えられない。人が点検のために『操作した』『着火した』そういう事をやって、異常燃焼してしまった（可能性）。音楽室は遮音材、防音材が使われている可能性があるという事ですね。燃えやすい材質の場合、一気に燃え上がる特性がありますので」
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警視庁は20日以降、実況見分を行い、詳しい出火原因を調べるとしています。