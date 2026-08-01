新潟市中央区の信濃川で身元不明の女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体は新潟市中央区一番堀通町付近の信濃川内、昭和大橋のあたりで見つかったということです。1日午前6時23分ごろ、ボートの練習のために川に来ていたボート部の大学生から「人の足が水面に出ている。橋にひっかかっている」と110番通報があり、午前6時48分に救急隊によって遺体が引き上げられたということです。遺体は女性で、損傷が