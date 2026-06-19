子どもが喜ぶ簡単〈きゅうり〉レシピ！「くるくるきゅうりのオリーブしょうゆがけ」
子どもにもっと野菜をたべてほしい……。
多くのママ&パパの願いですよね。
この記事で紹介するのは、子どもが食べやすいきゅうりのレシピ、「くるくるきゅうりのオリーブしょうゆがけ」。
ピーラーで削ってくるくる巻けば、子どもの好奇心をくすぐること間違いなし。
きゅうりのかたまり感がなくなって食感がかわる&子どもの大好きなチーズを使うので、きっと喜んでたべてくれる（はず）♪
「くるくるきゅうりのオリーブしょうゆがけ」のレシピ
材料（2〜3人分）
きゅうり……2本
プロセスチーズ（約3×4cmのもの）……4個
オリーブオイル……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
作り方
（1）きゅうりはピーラーで幅2cmくらいの薄いリボン状に削る。チーズはそれぞれ縦3等分に切る。
（2）チーズ1本をしんにして、きゅうりを2〜3枚ずつ少しずらしてらせん状になるように巻きつける。器に立てて盛り、オリーブオイル、しょうゆを混ぜてかける。
きゅうりにひと手間くわえるだけで、なんだかとってもおしゃれ。
いつもと違うきゅうりのビジュアルに、子どもの目も輝きます！
さわやかなきゅうりと、うまみたっぷりのチーズ、風味豊かなオリーブオイル＆しょうゆがよく合う！
一口でパクリと食べられるところも、子どもが喜ぶポイント。
ぜひぜひ作ってみてくださいね。