子どもが喜ぶ簡単〈きゅうり〉レシピ！「くるくるきゅうりのオリーブしょうゆがけ」

子どもにもっと野菜をたべてほしい……。

多くのママ&パパの願いですよね。



この記事で紹介するのは、子どもが食べやすいきゅうりのレシピ、「くるくるきゅうりのオリーブしょうゆがけ」。



ピーラーで削ってくるくる巻けば、子どもの好奇心をくすぐること間違いなし。

きゅうりのかたまり感がなくなって食感がかわる&子どもの大好きなチーズを使うので、きっと喜んでたべてくれる（はず）♪



「くるくるきゅうりのオリーブしょうゆがけ」のレシピ

材料（2〜3人分）

きゅうり……2本

プロセスチーズ（約3×4cmのもの）……4個

オリーブオイル……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

作り方

（1）きゅうりはピーラーで幅2cmくらいの薄いリボン状に削る。チーズはそれぞれ縦3等分に切る。

（2）チーズ1本をしんにして、きゅうりを2〜3枚ずつ少しずらしてらせん状になるように巻きつける。器に立てて盛り、オリーブオイル、しょうゆを混ぜてかける。

きゅうりにひと手間くわえるだけで、なんだかとってもおしゃれ。

いつもと違うきゅうりのビジュアルに、子どもの目も輝きます！



さわやかなきゅうりと、うまみたっぷりのチーズ、風味豊かなオリーブオイル＆しょうゆがよく合う！

一口でパクリと食べられるところも、子どもが喜ぶポイント。



ぜひぜひ作ってみてくださいね。