【葬送のフリーレン】優しい着心地のルームウェアや飾っても素敵な石鹸などが登場！
AIR TWOKYOからTVアニメ『葬送のフリーレン』第3弾 グッズコレクションの先行販売受け付けが開始された。
＞＞＞フリーレンアイテムをチェック！（写真15点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。
これまでに「マンガ大賞2021」大賞や「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞、「第69回小学館漫画賞」「第48回講談社漫画賞」の少年部門受賞など、数々の漫画賞を受賞。コミックスはシリーズ世界累計部数3500万部を突破しており、TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】は2027年10月より放送される。
そんな『葬送のフリーレン』の世界観をそのまま閉じ込めた、やさしい着心地のルームウェアやソックスを可愛らしいデザインでプロダクト化。「もこもこルームウェア」「もこもこルームソックス」「フェルンモチーフ ヘアバンド」「ハンドタオル」「ポコポコ巾着」「アイゼンモチーフ コーム」「フリーレンモチーフ ポンチョ」などがラインナップ。
優しい色合いに可愛らしいキャラクターのデザインが秀逸だ。アイゼンも髭がコームになっているのも思わず笑顔になってしまうデザイン。
そしてAIR TWOKYOオリジナルの石鹸、BUBBLE JEWELRYに『葬送のフリーレン』が初登場。
キャラクターカラーをイメージした香りと、透明感のある石鹸の中に、美しい花を閉じ込めた繊細なデザインが特徴だ。
ソープディッシュ付きなので使っても良し、飾っても良しの2way石鹸。
フリーレンはガーベラ、フェルンはラベンダー、シュタルクはハイビスカス、ヒンメルはネモフィラの香りとなっている。
あなたの日常に、『葬送のフリーレン』アイテムを加えてみて。
＞＞＞フリーレンアイテムをチェック！（写真15点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。
これまでに「マンガ大賞2021」大賞や「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞、「第69回小学館漫画賞」「第48回講談社漫画賞」の少年部門受賞など、数々の漫画賞を受賞。コミックスはシリーズ世界累計部数3500万部を突破しており、TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】は2027年10月より放送される。
優しい色合いに可愛らしいキャラクターのデザインが秀逸だ。アイゼンも髭がコームになっているのも思わず笑顔になってしまうデザイン。
そしてAIR TWOKYOオリジナルの石鹸、BUBBLE JEWELRYに『葬送のフリーレン』が初登場。
キャラクターカラーをイメージした香りと、透明感のある石鹸の中に、美しい花を閉じ込めた繊細なデザインが特徴だ。
ソープディッシュ付きなので使っても良し、飾っても良しの2way石鹸。
フリーレンはガーベラ、フェルンはラベンダー、シュタルクはハイビスカス、ヒンメルはネモフィラの香りとなっている。
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