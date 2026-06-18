《すべての自衛官、ご家族、関係者の皆さまに心から深くお詫び申し上げます》

【写真】「なめてんの？」国民の怒りが殺到している立憲の“甘すぎ”処分内容

6月17日、立憲民主党が公式X（旧ツイッター）に謝罪文を投稿。古賀千景議員の“不適切発言”について処分を発表したが、国民の不満はおさまるどころか、さらに募るばかりで……。

自衛隊めぐり偏見に満ちた発言

事の発端は、6月15日の参議院予算委員会における古賀氏の発言だった。

「古賀氏は、防衛省が作成した子ども向け冊子『まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書』について質問。約30年にわたって小中学校に勤務してきた自身の経験から、“私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ”として、自衛隊に入隊した子どもたちが何かに苦しんでいると訴えました。

さらに続けて、“自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは、自衛隊とかなりませんよ”と断言。あまりの偏見に場がざわつくと“失礼しました。訂正します”と述べましたが、小泉進次郎防衛大臣は“事実誤認”だと強く反論しました」（全国紙社会部記者）

古賀氏は小泉大臣の答弁を受け「私の発言が申し訳なかったです。それは撤回させていただきます。申し訳ありませんでした」と謝罪したが、世間からは批判の声が殺到。自身のXでも、《私の問題意識は、当該冊子の内容や、その内容を公費によって広く配布することの妥当性について問うものでした》と説明した上で謝罪したものの、炎上はおさまらず、立憲による謝罪に至ったわけだ。

《立憲民主党代表 水岡俊一》と署名入りで発表された文章では、古賀氏の発言について《誠に遺憾である》とされており、《自衛官及びその家族、関係者の心情に配慮を欠くものであり、国民の誤解を招く》結果となったことで、《その責任は極めて重い》と綴られている。

立憲民主党の「甘すぎる」処分内容

しかし、国民が唖然としたのは下された“処分”の内容だった。曰く、《6月16日、幹事長より厳重注意処分を行い、古賀千景議員に再発防止と信頼回復に努めることを求めた。加えて、文教科学委員会における筆頭理事の任を解くこととした》とされている。

「文教科学委員会の筆頭理事は解任となったわけですが、あとは“厳重注意”と“再発防止・信頼回復に努めることを求めた”だけ。今後も変わらず国会議員として活動を続けるわけですから、正直に言って失言の内容からは想像できないほど軽い処分でしょう。差別発言とも言われている炎上具合から見ても、国民の納得が得られるとは到底思えません」（政治ジャーナリスト）

立憲の投稿のリプライ欄には、「その程度の処分で済むなら、なんで何十時間も総理とか大臣のスキャンダルで責任追及してるんだよ」「自民党には議員辞職求めてたのに、身内は厳重注意ですか？」「身内に甘すぎる」「ふざけるのもいい加減にして下さい。断固、本人による謝罪会見のうえ、議員辞職を求めます」など、怒りの声が殺到している。

国民感情の火に油をそそぐ形となっている立憲の対応。党として厳格な姿勢を見せなければ、このまま鎮火とはいかないだろう。