インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」の「IIJmioサプライサービス」で「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」を本日18日に、「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売する。

Xiaomi 17T Pro

IIJmioでの価格はXiaomi 17T Proの12GB/256GBモデルが11万9980円。12GB/512GBモデルが13万9800円。Xiaomi 17Tの12GB/256GBモデルが8万9980円。12GB/512GBモデルが10万9800円。OPPO Reno15 Aの8GB/128GBモデルが5万8320円。12GB/256GBモデルが6万9120円。

OPPO Reno15 A

Xiaomi 17T

いずれの端末も「スマホ大特価セール」の対象端末。他社からのMNPで、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を契約し、対象端末を同時に購入すると、対象端末を期間限定キャンペーン価格で購入できる。

Xiaomi 17T Proの12GB/256GBモデルは9万9800円に、12GB/512GBモデルは11万4800円となる。Xiaomi 17Tは、12GB/256GBモデルが6万9800円で販売される。12GB/512GBモデルは8万9800円となる。OPPO Reno15 Aは、8GB/128GBモデルが4万4800円、12GB/256GBモデル5万9800円となる。

端末 メモリー容量 通常価格 キャンペーン価格 Xiaomi 17T Pro 12GB/256GB 11万9980円 9万9800円 12GB/512GB 13万9800円 11万4800円 Xiaomi 17T 12GB/256GB 8万9980円 6万9800円 12GB/512GB 10万9800円 8万9800円 OPPO Reno15 A 8GB/128GB 5万8320円 4万4800円 12GB/256GB 6万9120円 5万9800円