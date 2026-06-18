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茂木健一郎「何が生まれるかわからないから創造性」外部の評価を捨てて子供心を取り戻す生きがいの重要性

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茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「生きがいと創造性」を公開した。動画では、生きがいと創造性の深い関係性について語り、現代人が抱える「創造的でなければならない」という強迫観念や外部からの評価主義に警鐘を鳴らしている。



茂木氏はまず、宮崎駿監督の作品や『スーパーマリオ』『ポケモン』などを例に挙げ、日本の創造性の中心には「子供時代をいつまでも大切にする」という文化があると指摘した。また、画家であるピカソを例にとり、彼が高度な技術を持ちながらも「子供のように描く」ことを生涯重要視していたと語る。



一方で、日本の「図画工作」教育の課題にも言及する。幼少期には自由で面白かった子供の絵が、学校教育の中で大人が求める構図や評価基準に合わせることで「つまらない絵になってしまう」と指摘。「常識にとらわれてつまらない人になってしまう」と、評価主義に偏る構造的な問題を批判した。



さらに現代社会において、あらゆる分野で創造的であることが求められ、それがプレッシャーになっていると分析。その解決のヒントとして、物理学者リチャード・ファインマンのエピソードを紹介した。スランプに陥っていたファインマンが、キャンパスで飛んでいるフリスビーの揺れや回転をただ面白がって計算したことが、創造性を取り戻すリハビリテーションになったと説明し、「外部から評価されてどうかということではなくて、ただ純粋に面白い」という姿勢が重要だと説いた。



動画の終盤では、手塚治虫や村上春樹、夏目漱石、ビリー・アイリッシュらが、他者の評価を気にせず純粋な表現の喜びにフォーカスした瞬間を「生きがいモーメント」と表現。茂木氏は「何が生まれるかわからないから創造性」であり、「外部から評価することはおかしい」と断言している。常識や点数化に縛られず、子供時代のような純粋な喜びを追求することこそが、質の高いクリエイティブを生み出す鍵であるとメッセージを送った。