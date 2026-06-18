投手専念は5試合ぶり

【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板して6回7安打4失点。7勝目の権利を持って降板した。規定投球回には届かなかったものの防御率1.47。今季最速タイ101.0マイル（約162.5キロ）を記録した。

左膝の状態が心配される中での登板となったが、初回は先頭ディアスをフォーシームで空振り三振に仕留めるなど、最速99.0マイル（159.3キロ）を計測して3者凡退に抑えた。2回は先頭カミネロも安打を許すも、後続を打ち取って無失点。3回、4回も得点は許さなかった。

しかし2点の援護を貰って迎えた5回、先頭メサJr.に四球、続くフェドゥーシアに中越え二塁打を許して無死二、三塁に。ウォールズの右犠飛、ディアスには中前適時打を浴びて同点に追いつかれた。

その後もアランダに左前打、マリンズは一塁内野安打を許して1死満塁に。カミネロの三ゴロ、パラシオスの右前打でさらに2点を失った。

打線は1点を追う6回1死二塁、フリーマンが中越え12号2ランで逆転した。大谷に7勝目の権利が発生した。大谷は6回2死、ロハスの代打として出場したが、初球を打って遊ゴロに倒れた。ここで降板となった。6回91球（ストライク63球）を投げ、7安打4失点、2四死球5奪三振だった。規定投球回には1回1/3届かなかった。

前回10日（同11日）のパイレーツ戦では7回途中4失点（自責3）の内容。その後は左膝の炎症を訴え、登板2日前のキャッチボールを回避するなど、通常とは異なる調整となっていた。（Full-Count編集部）