「夫と子供に“手抜きご飯”だと言われます」夕食にペヤングやパックご飯、プロテインで栄養を補う限界メニューにネット民も「ごめん、手抜きだわ」

日々の食事作りは、数ある家事の中でも特に労力と時間がかかる。家族のために一生懸命に食事を用意しているのに、身内から「手抜きのご飯だ」などと文句を言われたら悲しくなるのではないだろうか。

ガールズちゃんねるに6月17日、「夫と子供に『手抜きご飯』だと言われます。」というトピックが立ち、ネット上で大きな物議を醇している。

トピ主は、夫が子供に「ママのご飯は手抜き」と吹き込んでいるせいで、子供までもが「今日も手抜きだ〜豪華なご飯食べたい〜」と言うようになったと不満を漏らす。火を使えば手抜きにはならないという独自の哲学を持つトピ主だが、その具体的なメニューが明かされると、掲示板の空気は一変した。

「思ったより手抜きご飯だった」の声

「昨日の夕食は、パックのご飯、スーパーのひじき大豆、ちくわ、手作りの豚汁でした」「おとといの夕食では、ペヤングの大盛りをお皇に移してレンチンで蒸したカット野菜と、ツナ缶と目玉焼きを乗せて食べました」

普段、こうしたトピでは「嫌なら食べるな」「ちゃんとした料理だ」とトピ主を擁護する書き込みが相次ぐものだが、さすがに今回は違った。味方をしようとトピックを開いたユーザーたちも、この限界メニューにはさすがにフォローをあきらめたようだ。

「思ったより手抜きご飯だった」「手抜きじゃないよと言ってあげるためにトピを開いたけどごめん、手抜きだわ」「ペヤングは手抜きやろ。」「しっかり手抜きだったww 手抜きは悪い事ではない。認めればいいのに」

これだと栄養面が心配になるが、トピ主は「子供と夫にはミロとザバスを飲ませて栄養補給させています」とも書いている。食事の質や味は重要ではない。とにかく腹を満たして、最終的に他のもので栄養を取れば問題ない、という考えなのだろう。

「夫は舌が肥えていると思います」

トピ主はさらに、自身は週３日、午前中だけ薄剤師のパートをしており、子供は小3と年長の男の子2人だと追加で投稿した。ペヤングの日についても、独自のこだわりを主張する。

「ペヤングの日は普段よりは料理作りたくなくて、手抜きしたかもなあと自覚はしていましたが、目玉焼きのためにフライパンで調理したのでいいでしょと考えていました」「私の母も料理が苦手で、有り合わせのご飯や外食が多かったのでこういう食事には慣れていますから、夫は舌が肥えていると思います」「料理が苦手なお母さんではダメでしょうか」

料理以外の掃除や洗澯、子供服作りなどはしっかりこなしているとして、必死に反論するトピ主。この切実な訴えに対して、トピ主と同じように料理が苦手なユーザーや、手作りの豚汁という部分に共感するユーザーからは、寄り添うコメントが寄せられた。

「豚汁あるだけで豪華だよ」「私も料理苦手だから分からなくもない、せめてご飯はタイマーで炊きたてにしたり、時間があるときにはマカロニサラダとか、簡単なものから作り置きしてみると少しずつでも変わってくるよ」

トピ主は料理以外の家事や育児、趣味を完璧にこなしている。しかし、育ち盛りの子供たちの夕食にカップ焼きそばを出し、プロテインで栄養を補うスタイルは、手抜きと言われても仕方ない部分がある。

夫からは、自動調理鳘を買ってカレーや角煮を作ってほしいとリクエストされているそうだ。料理が苦手な妻への夫なりの優しい妄協案ではないだろうか。便利な道具に頼りながら、まずは家族が満足できる温かいご飯をセットすることから始めてみてはどうだろうか。

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