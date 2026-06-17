テレ東社長、ネトフリ配信のNHKに「少し自制的であるべきでは」
テレビ東京は17日までに、公式サイトを更新。4日に行われた同局の定例会見の内容を掲載した。吉次弘志社長はNHKが大河ドラマや朝ドラなどの作品をNetflixで配信することについて言及した。
【画像】朝ドラも大河も!?Netflixで配信されるNHKの作品
公式サイトによると、記者から「先日、NHKがNetflixで番組等を配信すると発表したが、どう受け止めているか」との質問を受けたのに対し、吉次社長は「個々の会社の判断の是非についてコメントする立場にはありませんが、NHKは国民の受信料で成り立っている公共放送です」とコメント。「様々なプラットフォームにコンテンツを提供するにあたっては、我々民間事業者とは違う立場にいると考えています。法律論や、規制の問題は仮にないとしても、受信料で成り立つNHKが民間事業者と同じような行動パターンでコンテンツを提供することについては、我々も非常に関心を持って見守らなければなりません。NHKに対しては基本的には慎重な運用をお願いしたいと思います」と述べた。
記者から、さらに「『慎重な運用』というのは、具体的にどういうことか。作品数を増やさないなどの公平な競争といったことか」と聞かれると、社長は「（配信する作品の）数を絞る、あるいは分野を限定するということを言いたいわけではありません。ただ、受信料で成り立っているNHKは特殊法人で、我々株式会社である民間企業とは、コンテンツの作り方も、コンテンツに対するお金のかけ方も根本的に違います」とし「そのNHKが、海外の収支採算を重視するようなプラットフォームに対して、民間会社と同じようにコンテンツを提供するということ自体は、少し自制的であるべきではないかと考えています」と話した。
【画像】朝ドラも大河も!?Netflixで配信されるNHKの作品
公式サイトによると、記者から「先日、NHKがNetflixで番組等を配信すると発表したが、どう受け止めているか」との質問を受けたのに対し、吉次社長は「個々の会社の判断の是非についてコメントする立場にはありませんが、NHKは国民の受信料で成り立っている公共放送です」とコメント。「様々なプラットフォームにコンテンツを提供するにあたっては、我々民間事業者とは違う立場にいると考えています。法律論や、規制の問題は仮にないとしても、受信料で成り立つNHKが民間事業者と同じような行動パターンでコンテンツを提供することについては、我々も非常に関心を持って見守らなければなりません。NHKに対しては基本的には慎重な運用をお願いしたいと思います」と述べた。