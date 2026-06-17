2車種の高性能SUVが改良

メルセデスAMGは、『GLE』および『GLS』のマイナーチェンジを実施した。改良の一環として、新しいフラットプレーンクランクのツインターボV8エンジンを導入した。

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プラグインハイブリッドからV8エンジンへの移行を進める中、メルセデスAMGはラインナップ全体にマイルドハイブリッドの『M117エボ』エンジンを展開している。



GLE 63 SクーペとGLS 63 メルセデスAMG

従来の『GLE 63』および『GLS 63』は前世代のV8エンジンを搭載しているが、新型のエンジンでは燃費とドライビング体験の向上を目指している。

新しいV8の鍵となるのは、モータースポーツにインスパイアされたフラットプレーンクランクシャフトと、シリンダーの点火順序の見直しだ。これにより振動を低減し、パワーデリバリーを滑らかにしたという。さらに、燃料噴射システムの改良、新しい吸排気ポート、カムシャフトの再設計、そしてターボチャージャーハウジングの改良も行われている。

エグゾーストやデザインも変更

このV8エンジンは単独で612psと86.7kg-mのトルクを発生するが、これに48Vマイルドハイブリッドの統合型スタータージェネレーターが組み合わされ、23psを追加するとともに、トルクの立ち上がりを滑らかにする。

GLE 63では0-100km/h加速を3.9秒、GLS 63では4.2秒で達成し、最高速度はともに280km/hとなっている。



メルセデスAMG GLS 63 メルセデスAMG

他にも、フラップを自動調整してエンジン音を強調するエグゾーストシステムなど、さまざまな改良が施されている。

ボディロールを低減する改良型アクティブライドコントロール・システムが採用され、新エンジンの高トルクに対応するため、フロントおよびリアのドライブシャフトも強化された。GLSには、機敏性を高めるリアアクスル・ロッキング・システムも搭載される。

エクステリアとしては、AMG専用グリル、大型化されたエアインテーク、新しいライトとフロントデザインを採用。GLE 63は最大22インチのホイールを装着し、GLSは23インチまで対応する。