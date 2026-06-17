「新馬戦」(２０日、函館)

話題の白毛馬が早くも初陣を迎える。スノーウィスパーは、半姉にＧ１・３勝馬ソダシ、２３年スプリンターズＳ覇者ママコチャがいる良血馬。デビューの地はソダシと同じ函館で、距離はママコチャの主戦場でもある６Ｆ戦だ。偉大な姉たちの背中を追って、その第一歩を踏み出す。

注目の白毛馬が今週の函館でデビューする。土曜函館５Ｒ（芝１２００メートル）に出走予定のスノーウィスパー（牝、栗東・須貝、父ニューイヤーズデイ）はＧ１馬ソダシやママコチャの半妹。ソダシは２０年函館でデビューし、無傷４連勝で阪神ＪＦ、５連勝で桜花賞制覇を成し遂げ、４歳時にはヴィクトリアＭも制したアイドルホースだ。

函館入りしてからは順調に調整が進められている。北村助手は「普段の攻め馬でもハミを取って前向きに走っている。いい傾向ですね」と感触を伝える。馬体重は４４０キロ前後。姉と比較すると小柄なタイプだ。「小さいのでどっしりはしていないけど、その分、素軽さがあります」と分析。姉とは違う特徴を持つ。

性格にも個性がある。普段は臆病なところがあるものの、走り出したらそのようなそぶりは見せない。つかみどころのないタイプにみられるが、軸となる部分はしっかりしている。同助手は「自分を持っている感じ。そこをうまく生かしてあげたいです」とうなずく。

兄姉はソダシ、ママコチャがＧ１馬となり、マルガも函館で新馬戦を勝っている。共通点は牝馬ということ。「牝馬が強い血統ですからね」とした上で、「何かをやってくれそうな期待を持っています」と同助手は前を向く。偉大な姉と比較される宿命とともに、北の大地で注目の初陣を迎える。