【業が深い】『映画ちいかわ』ある公開記念グッズが「人の心がない」「だが欲しい」と話題に
7月24日より全国公開する『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズが、7月10日より順次販売されます。映画に登場するキャラクターや衣装をまとったマスコット、映画デザインのキャラクターをモチーフにしたグッズが多数登場する中で、「人の心がない」ととあるアイテムが話題になっています。
人魚のうろこ〜永遠のお守り〜(770円)
話題のアイテムは「人魚のうろこ〜永遠のお守り〜」(770円)。クリア素材の美しい「うろこ」をモチーフにしたお守りですが、映画のベースとなる2023年3〜11月にXに投稿されていた"セイレーン編"のストーリーを知っているファンからは「業が深い」「わかる人だけわかるグッズだ…」「逆に欲しいまである」とざわつくコメントが寄せられています。
なおこの「うろこ」が出てくるのは2023年6月16日にXに投稿された漫画。「集落の途中までウロコが落ちてたの」とウロコを見せる人魚ですが、「ほんとは人魚3匹だったの」と巨大なセイレーンが話すように、このウロコは消えた人魚のものらしく……。「食べられちゃったの、だから食べてるの」という不穏なセイレーンの発言も気になる、ストーリーの重要なキーとなるアイテムです。
🐟 pic.twitter.com/M98E5i7bkF- ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) June 16, 2023
グレイ・パーカー・サービスが発売する『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズは、7月10日より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて、順次発売します。映画を観る前に、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
＼新商品／ 『映画ちいかわ 人魚のうろこ〜永遠のお守り〜』7月10日(金)より順次発売発売日の詳細、お取り扱いは下記ページをご確認ください。https://t.co/8zVXPFCTdj#映画ちいかわ pic.twitter.com/nvOhZfkkG9- ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) June 15, 2026
人魚のうろこ〜永遠のお守り〜(770円)
話題のアイテムは「人魚のうろこ〜永遠のお守り〜」(770円)。クリア素材の美しい「うろこ」をモチーフにしたお守りですが、映画のベースとなる2023年3〜11月にXに投稿されていた"セイレーン編"のストーリーを知っているファンからは「業が深い」「わかる人だけわかるグッズだ…」「逆に欲しいまである」とざわつくコメントが寄せられています。
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グレイ・パーカー・サービスが発売する『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズは、7月10日より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて、順次発売します。映画を観る前に、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
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