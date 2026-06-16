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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「JCB×Appleキャンペーンが開始！WAON・ICOCA・nanaco・ZOZOのお得情報もまとめて紹介」を公開した。動画では、電子マネーやキャッシュレス決済を活用した最新の還元・抽選キャンペーン5件を速報形式で解説している。



まず紹介されたのは、JCBカードの「Appleサービス利用キャンペーン」である。2026年6月16日から7月15日までの期間中、対象のJCBカードを用いてApp Storeなどで2,000円以上支払うとApple Gift Cardがもらえる。通常のクレジットカード決済では200円分だが、Apple Payを利用することで「倍の400円分のApple Gift Cardがもらえる」とし、最大20%還元となる。参加にはMyJCBからのエントリーが必要だ。



続いて「AEON Pay、WAONチャージキャンペーン」について解説。6月15日から7月5日までに1万円以上チャージすると、抽選で1,500名に1万WAON POINTが当たる。さらに、最初の7日間（6月21日まで）は「早トク抽選」として100名に5万ポイントが当たるチャンスがある。こちらは応募不要だが、AEON PayとWAONのチャージ額は合算されない点に注意が必要である。おにまるちゃんねるは「今チャージしておいても全く損はないキャンペーン」と太鼓判を押した。



交通系ICの「モバイルICOCA」では、6月15日から6月30日までに総額5,000円以上チャージすると、抽選で50名に15,000WESTERポイントが当たるキャンペーンを実施中だ。参加にはエントリーが必須であり、J-WESTカード保有者は当選確率が2倍になる。



このほか、6月15日から8月31日まで、nanacoモバイルで1回500円（税込）以上支払うと抽選で1万名に775ポイントが当たる「nanacoの夏祭り」や、6月17日11時59分までに対象ショップのアイテムをお気に入り登録すると抽選で5,000ポイントが当たる「ZOZOTOWN」のキャンペーンも紹介された。



各キャンペーンは開催期間やエントリーの有無、対象となる決済方法が異なる。参加を検討する際は、各公式サイトで詳細な条件を確認し、期限内に手続きを完了させることが重要である。