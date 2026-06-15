1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優・豊嶋花のInstagramに投稿されたプライベート感あふれる写真の数々に、反響が寄せられている。

【映像】成長した豊嶋花の最新ショット（複数カット）

2013年、NHKの朝ドラ「あまちゃん」でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当、テレビ朝日のドラマ「トットちゃん！」では黒柳徹子の幼いころを演じるなど、子役として活躍してきた豊嶋。19歳になった今もドラマや映画など、さまざまなジャンルで活動している。

Instagramでは「幸せな温泉旅行でした」とコメントし、「仮面ライダーガッチャード」でヒロインを演じたほか、2025年放送のドラマ「なんで私が神説教」で共演した俳優・松本麗世と旅行中のプライベートショットや、「まじで美人」「お人形さんやん！」と話題になった色気あふれる自撮りショットなど、さまざまな姿を披露。

メガネ姿の最新ショットに反響

13日には一点を見つめる優しげな表情やメガネ姿など、複数枚の写真も公開。この投稿には「すっかり大人女子になりましたねーー！」「メガネ似合いすぎてる！」「萌えますね！」「おめめくりくりでめっちゃ可愛い！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）