女優・田中みな実が言う“ダメ男”とは一体誰なのか――。彼女の発言が波紋を呼んでいる。

「田中さんは6月13日に更新された仲里依紗さんのYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』に出演。そこで語った恋愛論が、思わぬ反発を招いているのです」（芸能記者）

事前に受け付けた視聴者からの「ダメな男の見分け方」についての質問に、「恋リア（恋愛リアリティー番組）とか見てるとさ、めっちゃわかるの」と、第三者の立場ならダメ男はすぐ見抜けると語った。その一方で、「なのに自分が渦中にいると気付けなかったりするよね……と思って」と、恋愛中は冷静な判断ができなかったと明かした。さらに、「反対されればされるほど『私はあの人のよさがわかる』みたいに思っちゃう時が、若い頃あったかもしれないなって思う」と、自らの失敗談も打ち明けた。

「仲さんから『今はありますか？』と、今でもダメ男に惹かれることはあるのかと聞かれると、田中さんは『今はもう、そういう段階にないって感じかな。ダメ男とか、いわゆるそういう人たちに費やしてる時間はないって感じ。年齢的にもさ、もう無理よ』ときっぱり言い切ったのです」（同前）

2025年10月に『NEWSポストセブン』によって、元KAT-TUNの亀梨和也との破局が報じられた田中。一部報道では、交際は継続しているというものもあるが、今回の『ダメ男に費やしてる時間はない』という発言が亀梨との交際を踏まえてのものだと考える人もいるようだ。

「今回の発言も、亀梨さんとの交際をきっかけに変化した恋愛観と受け止める向きもあります。もちろん、亀梨さんを『ダメ男』と言っているわけではないでしょうが、過去の報道と重ね合わせると、そうした経験を踏まえてたどり着いた恋愛観とも受け取れます」（同前）

今、田中は結婚を見据えた恋愛をしているのだろうか。