牛丼チェーン『すき家』が7月22日に店舗・数量限定で発売した夏の福袋『SUMMER BAG 2026』が大きな反響を呼んだ。翌23日、同社は公式サイトと公式Xで《想定を上回るご好評につき全店で完売いたしました》と発表し、購入を楽しみにしていた人たちへ向けて謝罪した。【写真】発売から1日で完売した、超豪華「すき家夏の福袋」の中身『すき家』福袋、即完売で広がる疑問公式サイトでは、《7月22日（水）に発売したすき家の夏の福