きのう28日の地震の影響で鹿児島県内では水道水ににごりが発生しているところがあります。 ●霧島市によりますと 隼人町で20世帯、横川町の一部の地域でにごりが発生しているということです。 復旧作業が進み解消傾向ではあるものの飲用は控えてほしいため、隼人町ではビジネスホテル寿季で横川町では生牟田活性化センター、古城公民館、北薗公民館でいずれも午前9時から給水活動を行うということです。 なお、霧島町