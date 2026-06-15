サッカー日本代表の遠藤航（33）が6月12日、Xを更新。開幕当日にW杯メンバーからの離脱を発表するとともに、代表からの電撃引退を表明した。

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前回大会カタールW杯後、日本代表キャプテンに就任し、チームをけん引してきた遠藤は、「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と現在の心境を吐露。続けて、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と日本代表からの引退を表明した。

さらに、日本代表チームの活躍に期待を寄せるとともに、最後には「そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！ みんな、やるだけ」と力強い姿勢を見せた。

【画像】離脱と代表引退を発表した遠藤航（画像は遠藤航のXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「怪我で離脱しても、君は日本代表チームのメンバーだよ！！」「本当にこれまで日本を支えてくれてありがとうございました」「」といったねぎらいのコメントが殺到。さらに「代表引退は撤回してクレー！！」「涙涙涙」「マジですか？しかも、代表引退まで… キツい決断だったと思います」「朝から悔しいニュース…」といった代表引退を惜しむ声も寄せられている。