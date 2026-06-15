「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）

サッカー日本代表のスタメンが発表され、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝、ＭＦ前田大然（２８）＝セルティック＝らが名を連ねた。世界ランキング１８位の日本は８大会連続８度目のＷ杯出場。悲願のＷ杯優勝を目指す戦いが幕を開ける。

負傷で選外となったＭＦ三笘薫（２９）＝ブライトン＝が担っていた左シャドーには前田を抜擢。５月３１日のアイスランド戦では、同ポジションにＭＦ伊東純也（ゲンク）を起用しており、森保監督が早速“奇襲”を仕掛けた形となった。前半から前田の爆速プレスを仕掛ける戦術が予想される。

１次リーグ突破の命運を左右する初戦の相手は、準優勝３回を誇る同８位の難敵オランダ。森保一監督（５７）は「オランダはＦＩＦＡランクでもトップレベルの国で、世界トップトップのタレントがそろっている、すばらしいチーム。驚かせるということではなくて、これまで積み上げてきたことをしっかりぶつけて、そこで一戦一戦突き進んでいきたい」と意気込んでいた。

スタメンは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）

▽ＤＦ、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シントトロイデン）、伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）

▽ＭＦ佐野海舟（マインツ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、堂安律（Ｅフランクフルト）、久保建英（レアル・ソシエダード）、前田大然（セルティック）、中村敬斗（スタッド・ランス）

▽ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）