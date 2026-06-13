◇インターリーグ ホワイトソックス8−2ドジャース（2026年6月12日 シカゴ）

ホワイトソックスは12日（日本時間13日）、本拠でのドジャース戦で逆転勝利し3連勝。地区首位を守った。

1−2の5回、相手先発・佐々木朗希を攻め立て四球と安打で無死一、二塁の好機をつくると、1番・アントナッチの右前適時打で同点。なおも一、三塁から元ドジャースのバルガスが適時二塁打を放って勝ち越しに成功した。

その後、1死満塁からB・モンゴメリーが押し出し四球を選んでリードを広げると、相手右腕が降板。マウンドから引きずり降ろした。2番手・トライネンに対しても攻撃の手を緩めず、マイドロス、ピーターズの適時打など、この回打者11人の猛攻で一挙7点を奪って試合をひっくり返した。

先発した元DeNAのケイは5回2失点も後を継いだ救援陣がリードを死守。3万7882人が詰めかけ、今季4度目のチケット完売となった満員のレート・フィールドで鮮やかな逆転勝ちを収め3連勝を飾った。

ホワイトソックスは10日（同11日）にア・リーグ中地区でガーディアンズに代わって首位に浮上。この日、ガ軍が勝利したため負ければわずか2日で2位転落の危機だったが、堅守した。

右太腿裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしている村上宗隆もベンチから試合を見守る、得点が入る度に雄叫びをあげるなどチームを鼓舞。3連勝に満足そうな顔を見せた。