敵地ホワイトソックス戦

【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦に先発登板。5回途中で4点目を奪われたところで降板し、4勝目はお預けとなった。4回1/3で7安打3四球4奪三振の内容だった。

初回は2死からベニンテンディに真ん中フォーシームを右翼席へ運ばれて失点。その後は渡米後先発での最速を更新する99.9マイル（約160.7キロ）でC・モンゴメリーを三飛に打ち取った。

2回から4回はそれぞれ安打を浴びながらも、先頭打者はしっかりと打ち取るなど得点は与えなかった。

5回、先頭のピーターズをこの日初めてとなる四球で歩かせると、ロモが左前打。続くアントナッチに右前への同点適時打を許すと、バルガスに右中間フェンス直撃の勝ち越し打を浴びた。

ベニンテンディは三振に仕留めたが、C・モンゴメリーに四球で1死満塁に。B・モンゴメリーにはストレートの押し出し四球を与え、ここで降板となった。

前回5日（同6日）の本拠地エンゼルス戦では、渡米後先発で最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測するなど、7回を投げて被安打2、自己最多10奪三振を奪う好投を見せていた。（Full-Count編集部）