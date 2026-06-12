ポイント最大30％還元！「ビビビ祭 for リピート」開催
株式会社リクルートが運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』は、ポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を８月31日（月）から開催。キャンペーンに先立ち、事前エントリー受付を６月12日（金）より開始した。
今年２月に開催し、大好評に終えた「ビビビ祭」第１弾に続く、第２弾となる今回のキーワードは“リピート”。対象期間中に『ホットペッパービューティー』を利用して来店したサロンに、アプリからリピート予約＆来店された方へ、先着100万予約限定で対象金額の最大30％分 （上限20,000ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元する。
なお、本キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ１回、合計で最大２回の利用（リピート予約＆リピート来店）が対象。還元ポイントはヘアサロンとヘアサロン以外でそれぞれ上限10,000 ポイント（合計で最大 20,000 ポイント）となっている。
参加方法は以下
■STEP1：事前エントリー
６月12日（金）0:00〜９月４日（金）23:59 の期間中に、特設サイトから事前エントリーを完了させる。
■STEP2：お好きなサロンに予約＆来店
６月12日（金）0:00〜８月21日（金）23:59 の期間中に『ホットペッパービューティー』でネット予約し、好きなサロンに来店。
※アプリ・Web どちらでも OK。
※予約受付日は６月12 日（金）以前でもOK 。
※美容クリニック除く。
※STEP１とSTEP２は順番を入れ替えてもOK。
■STEP3：同じサロンへのリピート予約＆来店（アプリ限定）
期間中にSTEP２で来店したサロンと同じサロンへのリピート予約＆来店でポイント最大30％還元の対象に！
リピート予約期間：８月31日（月）0:00〜９月４日（金）23:59
※アプリ限定。
※STEP3のサロンは、STEP2 のサロンと同一区分（ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・ エステ） ）で予約すること。
リピート来店期間：９月５日（土）0:00〜９月30日（水）23:59
なお、ポイント加算日は10月19日（月）頃予定とのこと。
今年２月に開催し、大好評に終えた「ビビビ祭」第１弾に続く、第２弾となる今回のキーワードは“リピート”。対象期間中に『ホットペッパービューティー』を利用して来店したサロンに、アプリからリピート予約＆来店された方へ、先着100万予約限定で対象金額の最大30％分 （上限20,000ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元する。
参加方法は以下
■STEP1：事前エントリー
６月12日（金）0:00〜９月４日（金）23:59 の期間中に、特設サイトから事前エントリーを完了させる。
■STEP2：お好きなサロンに予約＆来店
６月12日（金）0:00〜８月21日（金）23:59 の期間中に『ホットペッパービューティー』でネット予約し、好きなサロンに来店。
※アプリ・Web どちらでも OK。
※予約受付日は６月12 日（金）以前でもOK 。
※美容クリニック除く。
※STEP１とSTEP２は順番を入れ替えてもOK。
■STEP3：同じサロンへのリピート予約＆来店（アプリ限定）
期間中にSTEP２で来店したサロンと同じサロンへのリピート予約＆来店でポイント最大30％還元の対象に！
リピート予約期間：８月31日（月）0:00〜９月４日（金）23:59
※アプリ限定。
※STEP3のサロンは、STEP2 のサロンと同一区分（ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・ エステ） ）で予約すること。
リピート来店期間：９月５日（土）0:00〜９月30日（水）23:59
なお、ポイント加算日は10月19日（月）頃予定とのこと。