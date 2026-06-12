俳優の伊藤マサミが11日、自身のX(旧ツイッター)を更新。SNSで拡散された自身の不適切な行動について認め、謝罪文を掲載した。11日までに一部から妻以外の女性との関係が暴露されていた。伊藤は2017年に女優・舞原鈴との結婚を発表している。



【写真】夫婦で熱演する伊藤マサミ&舞原鈴

伊藤は「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」と記し、「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです」と暴露の内容を認めた。



また妻・舞原と自身の不倫について話し合いを行ったことも明かし、「妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」と報告した。「此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」とつづった。



舞原もXで文書を公開し「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません」と夫の不祥事を謝罪した。続けて「お相手の方にも軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と夫が関係を持った女性に対しても配慮した。



今回の夫の不祥事については「夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております」と報告。さらに「夫として、父親として、劇団主宰として、今後責任を全うすることを約束いたしました」と伝え、最後は「図々しいお願いかとは思いますが、我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と結んだ。



この報告にネット上では「奥様謝る必要なくね？」「一番の被害者は舞原さんだからな」と舞原に対して同情の声や、「離婚しないのは二人の選択」「子供たちが一番大事…応援してるよ」といった意見が寄せられた。



伊藤は舞台を主に活動する俳優。声優としても活動し、アイドル育成ゲーム「あんさんぶるスターズ！」の瀬名泉役としても知られる。伊藤は劇団「進戯団 夢命クラッシクス」の主宰でもあり、妻の舞原も同劇団員として活動している。現在公演中の舞台「紅の月に導かれシは千年の―」では夫婦で共演している。



（よろず～ニュース編集部）