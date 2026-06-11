プロ野球セ・パ交流戦は11日、各地で6試合が行われました。

交流戦首位のソフトバンクが本拠地で阪神に3連勝。ここまで13勝2敗で、10度目の優勝へ向けてまた一歩前進です。パ・リーグ首位の西武は広島に3連勝で、ここまでセ・リーグ相手に5カード連続勝ち越しを決めるなど、11勝2敗1分としますが、なかなかソフトバンクの背中をとらえられません。

日本ハムは7連勝、オリックスは3連勝、ロッテは中日にサヨナラ勝利でカード勝ち越しを決めました。最下位に沈む楽天は、好調巨人を下して連敗を5で止めています。

この日はパ・リーグ6球団全て勝利。ここまでパ・リーグが53勝、セ・リーグが30勝(引き分け4)と23勝差をつけており、残り21試合のためパ・リーグの4年連続勝ち越しが確定しました。セ・リーグは巨人が9勝4敗2分で勝ち越しを決めていますが、中日、阪神が9敗目で交流戦は勝率5割以下が確定。ヤクルト、広島、DeNAは負け越しが決まっています。

＜6月11日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 3−2 阪神

勝利【ソフトバンク】木村光(3勝)

敗戦【阪神】畠世周(1敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗11S)

本塁打【ソフトバンク】正木智也5号【阪神】大山悠輔7号

◆西武 4−1 広島

勝利【西武】平良海馬(5勝1敗)

敗戦【広島】ターノック(3敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗2S)

◆日本ハム 3−0 DeNA

勝利【日本ハム】孫易磊(1勝)

敗戦【DeNA】東克樹(5勝4敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝17S)

◆楽天 8−2 巨人

勝利【楽天】瀧中瞭太(3勝2敗)

敗戦【巨人】田中将大(3勝3敗)

本塁打【楽天】マッカスカー3号

◆ロッテ 3×−2 中日

勝利【ロッテ】澤田圭佑(2勝1敗)

敗戦【中日】 伊藤茉央(1敗)

本塁打【中日】細川成也8号、サノー4号