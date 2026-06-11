自らが起こした女性トラブルで、世間を大きく騒がせた中居正広。表舞台から姿を消して1年が経ったが、俳優業オファーの可能性が取りざたされ、注目を集めている。

発端となったのは、6月10日の「WEB女性自身」の報道。

「中居さんは、2025年1月に芸能界引退を発表しましたが、記事によれば、任侠作品を制作するオリジナルビデオ業界からオファーが届いているというのです。オリジナルビデオは、東映が立ち上げた、劇場公開を前提としないレンタル専用のビデオ映画です。

近年、動画配信サービスが浸透し、下火にある業界ですが、中居さんの出演によって、新たなファン層を獲得しようとしているとされます。ただ、『女性自身』の直撃取材に対し、中居さんは復帰についてやんわりと否定していました」（芸能記者）

中居は騒動前、5本のレギュラー番組を抱え、バラエティ番組のMCとして活躍していた。一方で、俳優業に関しては、長らく時計の針が止まっていたという。

「1995年の『味いちもんめ』（テレビ朝日系）で初主演を務め、2004年の日曜劇場『砂の器』（TBS系）や2012年の『ATARU』（同系）などで主役を好演し、俳優として評価する向きもありました。

ただ、2016年に今井雅之さんが脚本を手がけた映画『手をつないでかえろうよ〜シャングリラの向こうで〜』に友情出演したのを最後に、ドラマ、映画ともに出演はなかったのです。

SMAP解散以降、俳優としての活動は休止状態だっただけに、任侠映画で復帰となるのか気になるところです」（芸能記者）

ただ、中居は俳優業への意欲をうかがわせる発言もしていたようだ。

「2024年2月の『だれかtoなかい』（フジテレビ系）で、ともにMCを務めていた二宮和也さんが、中居さんに『ドラマやってましたよね？』と過去形で質問しました。後日、同番組で中居さんは『おれ、もう（俳優を）やめたと思ってるの？』と言って、『おれ、全然あきらめてないから。日曜劇場もあきらめてないからな！』と話したのです。

中居さんの単なる冗談だった可能性もありますが、俳優業 “再開” をほのめかすような発言が注目を集めました。しかし、2024年12月に女性トラブルを取りざたされ、結局 “俳優復帰” も水泡に帰したのです。

引退後も、中居さんの個人事務所のホームページは残っており、2026年4月にはインターネット上の住所であるドメインを更新したことが話題になりました。現状、仕事のオファーは入る状態になっており、俳優復帰も、中居さん本人の意思次第ということになります」（同前）

もう一度、中居が表舞台に立つ日は来るのか。