女優広瀬アリス（31）が10日、Xを更新。約3カ月ぶりの投稿でいきなり“衝撃露出”ショットをアップした。

Xを頻繁に更新していた広瀬は3月23日に「げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます」と直前の投稿内容に関する”謝罪“を記したのを最後に、新規ポストが途絶え、SNS上でも心配の声が上がっていた。

しかし6月10日、自身がディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）でリリーパッド役の日本版声優を務めることが、米ロサンゼルスで行われたワールドプレミアで発表されたことやそれに関連した複数の投稿をリポスト。

さらに自身でも胸から上を大胆に露出した独特のデザインの“肩出しドレス”姿をドアップで撮ったショットを掲載し「LAでもナイス肩幅〜」と明るくつづった。

この投稿に対し「本当に素敵！鎖骨ラインも綺麗すぎです」「それにしても広瀬アリスチョー久々のX降臨」「それにしてもナイスな肩まわり」「マジでナイス肩幅」「おかえり。待ってたよ。心配してました。もしかしてX忘れてるのかと思って心配してました」「ひさびさやん元気か〜？」などと肩出しルックや“X復活”への反響などの声が相次いで寄せられている。