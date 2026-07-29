気象庁によりますと、28日午後4時半ごろ、熊本県宇城市と氷川町で震度7を観測する地震がありました。熊本市から中継です。熊本市の二の丸広場です。10年前の熊本地震で崩れた熊本城の石垣。復旧が進められていましたが、また、大きな揺れに襲われ、崩れてしまっています。明るくなるにつれて被害の大きさが明らかになってきました。28日午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とする地震がありました。熊本県宇城市と氷川町で最大震度7を