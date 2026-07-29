熊本県で最大震度7を観測した地震による通信障害などの情報です。総務省によりますと、29日の午前6時半の時点では、▼NTTドコモは八代市で、▼KDDIは八代市、人吉市で、緊急通報を含めた携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらい状況です。▼ソフトバンクや楽天モバイルでは一部の基地局で停波しているものの、エリア全体での通信障がいは起きていないということです。また、固定回線では、NTT東日本やNTT西日本では被