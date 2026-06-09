【コジコジ】カフェ・ド・クリエと初のコラボ！ かわいいサマーバッグ登場
『コジコジ』と全国の『カフェ・ド・クリエ』が初めてコラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が数量限定で発売。6月10日（水）より店頭で予約受け付けを開始する。
＞＞＞バッグやポーチ、グラスをチェック！（写真12点）
『コジコジ』は、さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の作品。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
そんな独特のユーモアと哲学的とも思える会話で心がほどける『コジコジ』とカフェ・ド・クリエのコラボが実現。
限定デザインの「コジコジ ロープハンドルバッグ」や「コジコジ ぬいぐるみポーチ」、「コジコジ チェンジンググラス」に加え、税込1880円相当の商品引換券3枚と「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」の計5点が入った数量限定商品が登場する。
「コジコジ ロープハンドルバッグ」は、『カフェ・ド・クリエ』の制服を着こなすコジコジの姿と、ロープハンドルがアクセントのオリジナルバッグ。表面は、日常使いしやすいシンプルなベージュカラーをベースに、ごきげんにブレンドコーヒーを運ぶ、コジコジらしいお茶目な一面が描かれている。内側は、グリーンを採用し、コジコジやうさこ、次郎、テル子などのキャラクターをあしらった賑やかな総柄だ。
さらに、バッグにはお好みのアイテムを取り付けられるキーホルダーチェーンが付いており、「コジコジ ぬいぐるみポーチ」を組み合わせて "ぬい活" を楽しむのにもぴったり。 お気に入りのぬいぐるみや「コジコジ ぬいぐるみポーチ」と一緒に、夏のお出掛けをより一層ごきげんに楽しめそう。
「コジコジ チェンジンググラス」には、夏の夜空をコジコジや仲間たちがビューンと飛び回るシーンをデザイン。星座が『カフェ・ド・クリエ』のロゴになるような遊び心もポイントで、夏のおうち時間に涼やかなひとときを添えるアイテム。 商品引換券の対象は『カフェ・ド・クリエ』で人気の「パスタ（単品）」「ケーキ（単品）」「からだハピネス（R）ドリンク（単品）」の3品。さらに、人気の「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」のセットとなっている。
また、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施される。
こちらは、税込800円以上のレシート2枚、または税込1600円以上のレシートで、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム」1つと交換できるもの。チャームは、シークレットを含む全5種類。制服姿のコジコジのセリフと、ぷっくりとした質感が魅力だ。
さらに、7月1日（水）〜7月7日（火）の期間中、Xで『カフェ・ド・クリエ』公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストした方の中から抽選で、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を15名様にプレゼントされる、フォロー&リポストキャンペーンも実施される。
（C） さくらももこ
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『コジコジ』は、さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の作品。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
限定デザインの「コジコジ ロープハンドルバッグ」や「コジコジ ぬいぐるみポーチ」、「コジコジ チェンジンググラス」に加え、税込1880円相当の商品引換券3枚と「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」の計5点が入った数量限定商品が登場する。
「コジコジ ロープハンドルバッグ」は、『カフェ・ド・クリエ』の制服を着こなすコジコジの姿と、ロープハンドルがアクセントのオリジナルバッグ。表面は、日常使いしやすいシンプルなベージュカラーをベースに、ごきげんにブレンドコーヒーを運ぶ、コジコジらしいお茶目な一面が描かれている。内側は、グリーンを採用し、コジコジやうさこ、次郎、テル子などのキャラクターをあしらった賑やかな総柄だ。
さらに、バッグにはお好みのアイテムを取り付けられるキーホルダーチェーンが付いており、「コジコジ ぬいぐるみポーチ」を組み合わせて "ぬい活" を楽しむのにもぴったり。 お気に入りのぬいぐるみや「コジコジ ぬいぐるみポーチ」と一緒に、夏のお出掛けをより一層ごきげんに楽しめそう。
「コジコジ チェンジンググラス」には、夏の夜空をコジコジや仲間たちがビューンと飛び回るシーンをデザイン。星座が『カフェ・ド・クリエ』のロゴになるような遊び心もポイントで、夏のおうち時間に涼やかなひとときを添えるアイテム。 商品引換券の対象は『カフェ・ド・クリエ』で人気の「パスタ（単品）」「ケーキ（単品）」「からだハピネス（R）ドリンク（単品）」の3品。さらに、人気の「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」のセットとなっている。
また、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施される。
こちらは、税込800円以上のレシート2枚、または税込1600円以上のレシートで、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム」1つと交換できるもの。チャームは、シークレットを含む全5種類。制服姿のコジコジのセリフと、ぷっくりとした質感が魅力だ。
さらに、7月1日（水）〜7月7日（火）の期間中、Xで『カフェ・ド・クリエ』公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストした方の中から抽選で、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を15名様にプレゼントされる、フォロー&リポストキャンペーンも実施される。
（C） さくらももこ
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