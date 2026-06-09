ちいかわのパンを販売する常設店舗「ちいかわベーカリー OSAKA」が、6月26日に商業施設「KITTE大阪」3Fにグランドオープンする。

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「ちいかわベーカリー」は、2024年10月に原宿・表参道にオープン。連日多くの来店者で賑わうランドマーク的存在となっており、今回の「ちいかわベーカリー OSAKA」が大阪初出店となる。店舗面積は46坪（152㎡）で、店舗内ではちいかわたちが来店者を出迎える。

同店のパンは、2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表として出場した、合同会社HIJライブラリ代表でベーカリーのオーナーシェフ・澤田淳一の指導のもと作り上げられている。

メニューには、カスタード、チョコレート、キャラメルクリームがつまったフェイス型のパンや食パン（ちいかわ/ハチワレ/うさぎ）、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶり入りの郎パン、くりまんじゅうパン、くまさんポシェットパン、さすまたスティックパイ、討伐棒チーズパン、報酬袋焼き、ラスク、フィナンシェなどがラインナップする。

あわせて、大阪初出店を記念した大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」やTシャツ、特典なども用意される。期間限定で「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」もオープンする。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）