20回目の記念大会で初の推薦枠導入…全32チームが出場する

巨人は、中学硬式野球の日本一を決める「第20回全日本中学野球選手権記念大会 ジャイアンツカップ」の開催日程を8日に発表した。8月10日に開会式、同17日に決勝戦を東京ドームで行う。

「ジャイアンツカップ」は巨人創設60周年を記念して1994年にスタートし、中学硬式野球リーグ間の交流を目的とした大会として発展。2007年に日本野球連盟の公認を得て「全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」に改称し、日本一を争う大会になった。

20回目の今大会は新たに全5リーグの出場推薦枠を設けるなど、交流と選手権の理念を一層深める施策を展開する。推薦枠で出場するのは「守山リトルシニア」「多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース）」「ライオンズ岡山ポニー」「兵庫伊丹ヤング」「フレッシュ串木野黒潮」の5チーム。残りの27枠は従来通りに地区予選方式で決定し、全32チームが本大会に出場する。

組み合わせ抽選会は7月21日。8月11日に1回戦、12日に2回戦とフレンドリーマッチ（希望する1回戦敗退チームが出場）、13日に準々決勝、15日に準決勝、17日に決勝が予定されている。

バットは反発性能を抑えたミズノ製金属バット「イントローグ00」のみ使用（出場全チームに4本提供）。2025年に導入した「指名打者ルール」を今大会も採用する。昨年大会では、世田谷西リトルシニア（東京）が2年ぶり4度目の優勝を飾った。（First-Pitch編集部）