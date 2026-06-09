『ケロロ軍曹』ガンダムと初の正式コラボ 新作映画に登場で共闘！敵にシャアザクでガンプラも展開
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（26日公開）と『機動戦士ガンダム』のスペシャルコラボが決定した。怒涛のギャグ＆パロディ展開で幅広い人気を集める『ケロロ軍曹』は、数あるパロディのなかでも特に関わりが深い『機動戦士ガンダム』と、アニメ化開始から22年にして初の正式コラボが実現となった。イラストや映像の公開、プラモデルなどが展開される。
【写真】気になる！ケロロ軍曹カラーのガンプラ『RX-178 ガンダムMk-II』
具体的なコラボ内容は、ケロロ小隊の前にガンダムが現れる本編映像のほか、『ケロロ軍曹』の原作者・吉崎観音氏、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインを務めた安彦良和氏が描くイラストが公開。
そして、『新劇場版☆ケロロ軍曹』×『機動戦士ガンダム』のコラボを記念して新たなコラボプラモの発売が決定し、ケロロロボMk-IIがティターンズカラーに、そしてガンダムMk-IIがケロロ仕様になって登場する。
解禁された本編映像は、ケロロ小隊と謎の侵略者が相対するアクションシーンが映し出されており、圧倒的なパワーに苦戦し、ピンチに陥るケロロ小隊たち。そんな絶体絶命のなか、小隊の前に突如現れたのは、ケロロ軍曹が愛してやまないガンダムの姿だった。ガンダムの参戦により形勢逆転と思いきや、新たな敵・シャアザク（赤い機体）が立ちはだかる。ガンダムとの共闘でケロロ小隊たちはこのピンチを乗り越えることができるのか、期待が高まる内容になっている。
コラボイラストは、吉崎観音氏が描く『機動戦士ガンダム 劇場版三部作』のケロロオマージュ、そして安彦良和氏が描くアムロ・シャア・ケロロが仲良く腕を組む超豪華なイラストに仕上がっている。
コラボプラモは、ケロロロボMk-IIがティターンズカラーに、そしてガンダムMk-IIがケロロ仕様になって登場。パンフレットやステッカーなどの劇場物販グッズは26日より上映劇場（一部劇場を除く）にて販売される。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌「月刊少年エース」にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、劇場版アニメも公開されるなど幅広くメディア展開された。今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作される。
具体的なコラボ内容は、ケロロ小隊の前にガンダムが現れる本編映像のほか、『ケロロ軍曹』の原作者・吉崎観音氏、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインを務めた安彦良和氏が描くイラストが公開。
そして、『新劇場版☆ケロロ軍曹』×『機動戦士ガンダム』のコラボを記念して新たなコラボプラモの発売が決定し、ケロロロボMk-IIがティターンズカラーに、そしてガンダムMk-IIがケロロ仕様になって登場する。
解禁された本編映像は、ケロロ小隊と謎の侵略者が相対するアクションシーンが映し出されており、圧倒的なパワーに苦戦し、ピンチに陥るケロロ小隊たち。そんな絶体絶命のなか、小隊の前に突如現れたのは、ケロロ軍曹が愛してやまないガンダムの姿だった。ガンダムの参戦により形勢逆転と思いきや、新たな敵・シャアザク（赤い機体）が立ちはだかる。ガンダムとの共闘でケロロ小隊たちはこのピンチを乗り越えることができるのか、期待が高まる内容になっている。
コラボイラストは、吉崎観音氏が描く『機動戦士ガンダム 劇場版三部作』のケロロオマージュ、そして安彦良和氏が描くアムロ・シャア・ケロロが仲良く腕を組む超豪華なイラストに仕上がっている。
コラボプラモは、ケロロロボMk-IIがティターンズカラーに、そしてガンダムMk-IIがケロロ仕様になって登場。パンフレットやステッカーなどの劇場物販グッズは26日より上映劇場（一部劇場を除く）にて販売される。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌「月刊少年エース」にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、劇場版アニメも公開されるなど幅広くメディア展開された。今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作される。
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