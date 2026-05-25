iOS 27やmacOS 27のアップデートが発表されるAppleの年次開発者会議「WWDC26」が2026年6月9日午前2時から開催、基調講演の発表内容まとめ
日本時間の2026年6月9日(火)午前2時からAppleの年次開発者会議「WWDC26」が開催され、基調講演が同日同時にApple Developerアプリ・Appleの公式サイト・YouTubeチャンネルでライブ配信されます。iOSやiPadOS、macOS、watchOS、tvOS、visionOSのメジャーアップデート内容が明らかにされるWWDC26では、AIエージェント型のSiriやApp StoreへのAIエージェント統合、Image Playgroundのアップデート、Apple Walletのアップデートなどが発表されるのではないかと報じられています。GIGAZINEhではリアルタイムでWWDC26の内容を逐一記事化していく予定なので、気になる人はGIGAZINEのX(旧Twitter)・Facebook・Bluesky・Discordをフォローしておくとお役立ちです。
https://www.apple.com/apple-events/event-stream/
WWDC 2026 - June 8 | Apple - YouTube
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