おならと一緒に下痢が出るときに食べてはいけないものやおすすめの食べ物はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が症状があるときの食事について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「おならと一緒に下痢が出る」原因はご存知ですか？男女別に医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

関口 雅則（医師）

浜松医科大学医学部を卒業後、初期臨床研修を終了。その後、大学病院や市中病院で消化器内科医としてのキャリアを積み、現在に至る。内視鏡治療、炎症性腸疾患診療、消化管がんの化学療法を専門としている。消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、総合内科専門医。

おならと一緒に下痢が出る時に食べてはいけないもの

下痢やおならの症状がある時は、腸に負担をかける食品を避けることが大切です。

食物繊維の多い食品

おならと一緒に下痢が出る場合、食物繊維を多く含む食品は消化が悪く、腸に負担をかけるため控えることが推奨されます。

具体的には野菜や果物（特に生のもの）、海藻、きのこ、こんにゃくなどが該当しますので、症状がある間はこれらの食品の摂取を控えるのが望ましいです。

刺激の強い食品・嗜好品

おならと一緒に下痢が出ている場合、腸に刺激を与えて症状を悪化させる可能性があるものは避けましょう。具体的には、香辛料の強いものや辛い料理、コーヒー、アルコール飲料、炭酸飲料などの刺激の強い食品や嗜好品などがあります。

症状が落ち着くまで、これらの食品の摂取は避けるようにしましょう。

ガスを発生させやすい食品

おならと一緒に下痢が出ている際には、腸内で発酵しやすくガスを発生させやすい食品は控えることが望ましいです。豆類やいも類、かぼちゃ、くりなどは、腸への刺激を強めて症状を悪化させる可能性があります。症状が落ち着くまではこれらの食品の摂取を控えるようにしましょう。

おならと一緒に下痢が出る際におすすめの食べ物

消化が良く、腸に優しい食品を選ぶことが大切です。

おかゆ・重湯

おかゆや重湯は消化が良く、腸への負担が少ないため、おならと一緒に下痢が出ている場合に特に摂取が推奨される食品です。体調が悪い時や腸の調子を整えたい時には、これらの食品を選ぶことで消化管を休め、回復を助けることができます。

うどん・食パン

うどんは消化が良く、エネルギー補給にも適しているため、おならと一緒に下痢が出ている時でも安心して摂取できる食品です。特にうどんは水分が多く、消化しやすい特徴があります。食パンについては、精白小麦粉を使った白い食パンを選ぶとさらに消化に負担がかかりにくくなります。いずれも腸の調子が悪い時の食事として推奨されます。

ヨーグルト・発酵食品

ヨーグルトや納豆、ぬか漬け、味噌といった発酵食品は、腸内環境を整える効果が期待できます。そのため、おならと一緒に下痢が出ている場合にも積極的に摂取したい食品です。これらの食品には善玉菌が含まれており、腸内細菌のバランスを良好に保つことで、腸の健康維持や症状の改善に役立つと考えられています。

「おならと一緒に下痢が出る」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「おならと一緒に下痢が出る」症状についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

腸内環境が悪化しているサインとなる症状はありますか？

関口 雅則医師

腸内環境が悪化しているサインには、便秘や下痢、おならが頻繁に出る、臭いおならが出る、腹部膨満感があるなどが挙げられます。これらの症状が続く場合は、腸内環境の乱れが考えられます。

まとめ

おならと一緒に下痢が出る症状は、過敏性腸症候群や感染性腸炎、炎症性腸疾患など様々な原因が考えられます。症状が軽度の場合は、消化の良い食事や十分な水分補給、安静が大切です。しかし、症状が長引く、強い腹痛や血便がある場合は、早めに医療機関を受診してください。腸の健康は全身の健康にもつながります。日頃から規則正しい生活やバランスの良い食事を心がけ、気になる症状がある場合は迷わず医師に相談しましょう。

「おならと一緒に下痢が出る」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器科の病気

感染性腸炎過敏性腸症候群

炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病）

婦人科の病気

大腸がん卵巣腫瘍子宮筋腫

一般的には「おならと一緒に下痢が出る」症状は消化器疾患が主ですが、婦人科疾患（大きな卵巣腫瘍や子宮筋腫など）で腸を圧迫して症状が出る場合もあります。

「おならと一緒に下痢が出る」に似ている症状・関連する症状

関連する症状

便秘と下痢を繰り返す

腹部膨満感

腹痛

血便・粘液便

【参考文献】・過敏性腸症候群（IBS）（日本消化器病学会）・感染性腸炎（日本大腸肛門病学会）・炎症性腸疾患（IBD）（日本大腸肛門病学会）