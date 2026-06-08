８日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米利上げ観測を背景とした米金利の先高観に加え、原油高を通じた国内インフレ圧力の高まりが意識されたことが売りにつながった。



５日に発表された５月の米雇用統計が市場の想定以上に強かったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの見方が広がった。同日の米長期債相場は反落し、米長期金利が一時４．５５％と２週間ぶりの高水準をつけた流れが東京市場に波及。朝方こそ日経平均株価の大幅安を受けて安全資産とされる債券を選好する動きもみられたが、時間外取引で米長期金利が水準を切り上げていたことが影響し戻りは限定的だった。加えて、イスラエル軍が８日未明にイラン西部及び中部の軍事目標に対する攻撃を実施し、中東の和平実現に暗雲が立ち込めたことも相場の圧迫要因。時間外取引で米原油先物相場が騰勢を強めるなか、エネルギーの輸入に頼る日本の物価上振れが警戒され、債券先物は午後１時００分すぎに１２８円４６銭まで下押す場面があった。



先物６月限の終値は、前週末比３４銭安の１２８円５１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．７２０％まで上昇し、午後３時の時点では前週末に比べて０．０５０％高い２．７１５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS