「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

大混戦のゴール前。栄冠をつかんだのはシックスペンスだった。７度目のＧ１挑戦で、ついに念願のタイトル奪取に成功。見事にエスコートした武豊はＪＲＡ・Ｇ１通算８５勝目。５７歳２カ月２４日での勝利は、横山典が持つＪＲＡ・Ｇ１最年長勝利記録を更新した。安田記念Ｖ４は川田と並び最多勝。また、８番人気、単勝２１・６倍は武豊自身、最も人気薄でのＪＲＡ・Ｇ１勝利となった。２着は逃げた７番人気ワールズエンドと、最速上がりで猛追した１番人気ガイアフォースで同着となった。

梅雨入りしたばかりの曇天を切り裂くような、名手・武豊の鮮やかなエスコート。不振にあえいでいたシックスペンスを完全復活させ、悲願となるＧ１の頂へと導いた。

勝利の鍵は二つ。まず一つ目は初ブリンカーにあった。レース前、田中博師との打ち合わせでは「前めのポジション取り」で一致。何なら「ハナを切ってもいいくらいの気持ちだった」と振り返ったユタカ。「ブリンカーが効き過ぎているかな」と思うほどの行きっぷりで絶好の２番手を確保すると、抜群の手応えを感じながら直線へ。坂下でワールズエンドの外に出して勝負を懸ける。「前は止まらないし、後ろからも来ている。何とか頑張ってくれと」と相棒を懸命に鼓舞。大激戦のゴール前、最後の一完歩で勝利をたぐり寄せた。

そして、もう一つの鍵は武豊とのコンビ結成。鞍上が当初騎乗予定だったアドマイヤズームの回避により、レース４日前に急きょ決まったタッグ。田中博師とは「騎手時代から仲良くさせてもらっていた」というユタカ。「あまり乗せてくれなかったけど、ここ一番で乗せてくれて。いい後輩を持ちました」と自身のＪＲＡ・Ｇ１・８５勝目、そして横山典の記録を塗り替える最年長Ｇ１勝利に満面の笑みを浮かべた。

「素晴らしいのひと言です」と先輩の手綱さばきを絶賛し、「豊さんと勝てたのもうれしい」と笑った指揮官にとって、シックスペンスは３月に引退した国枝師から引き継いだ馬。前走のマイラーズＣは手探り状態で結果を出せなかったが、転厩２戦目で答えを出した。国枝師が大事に育ててきたベースの上に「味つけをした感じ」とトレーナー。最適な調整方法を模索した先に出た好結果に「私自身、感動のレースでした」と感無量だ。

初ブリンカー、転厩２戦目の上積み、そして急きょ実現したレジェンド武豊の手綱−。シックスペンスの名の通り、自身の運気を好転させる幸運のチャームが結実した勝利だ。これを機に、もう一段階先のステージへ。曇天の上には澄み切った青空が広がっている。