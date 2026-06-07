◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）

ソフトバンクが今季２度目の延長戦を制し、交流戦４カード連続の勝ち越しを決めた。

２―２の延長１２回、この回からマウンドに上がったＤｅＮＡ・山崎に対して先頭の代打・野村が左翼へ二塁打を放った。続く広瀬隆が一塁・筒香のグラブをはじく内野安打を放った。無死一、三塁で打席を迎えた庄子が、初球セーフティースクイズを試みた。狙い通りの一塁側へ角度はついたものの、バットに当たった瞬間は小フライのようになり「心臓が飛び出るかと思った」と振り返ったが、三塁走者・野村は悠々と生還して勝ち越した。

この日は４打数無安打３三振で、巡ってきた打席だった。延長１０回には、目の前を打つ広瀬隆が申告敬遠されて１死満塁で打席へ。しかし、遊飛に倒れて得点できなかった。「前の打席でも満塁のチャンスで凡退していたので。ここで決めなかったら、今後の僕の野球人生が左右されるくらいの気持ちでやりました」とＶスクイズを振り返った。「なんとかチームに貢献したい思いで。必死、という言葉以上、本当に命懸けでいきました」。大きな重圧がかかる場面で仕事を果たし、また一つ壁を超えたに違いない。