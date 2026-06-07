「就活なんてチョロい」中堅大から大手マスコミ5社内定。AIに自己分析から面接の台本まで丸投げした22歳の告白
生成AIを使い倒す就活生が、ES作成も面接対策も“最適化”し、難関企業の内定を狙う時代に入っている。就職難関企業から次々と内定をもらうAI強者たちに対する企業側の検知と対策は？採用現場で始まった新たな攻防の実態を追った。
◆就職戦線の「新しい勝ち筋」
AIを使いこなす就活生がスペック以上の内定を獲得し、対する企業側も対策に奔走。就活戦線は、いまやAIを巡る”仁義なき戦い”の様相を呈している。マイナビの調査では、’27年卒のAI利用率は8割超。エントリーシート作成や面接対策をAIに任せるのは、就活生にとって常識となりつつある。
玉村穂香さん（仮名・22歳）も、AIを駆使して内定を勝ち取った一人。高校中退からの中堅国立大という学歴ながら、誰もが知る大手マスコミ5社を次々に攻略したという。
「エントリーシートの設問は、大体1問1000字くらい。最初に300字くらい自分で書いたら、あとはチャットGPTに『水増しして』と投げるだけ。自分だけど自分じゃないような、意識高そうな文章に一瞬で早変わりします」
自己分析まで、AIに委ねたというから驚きだ。
「AIに自己分析させるって変ですけど、私にはこれといった強みもない。AIに聞いたら、『マスコミは変わった人が好きな社風だから、高校中退を前面に打ち出した方がウケますよ』って（笑）。伝え方までレクチャーしてくれて、効果はてきめん。AIは、私より私のことを理解してくれていますね」
面接対策では「想定質問を50個考えて」とAI指示して問答集を量産し、アプリで模擬面接を繰り返した。ある社では3次面接まで想定問答集が役立ったという。
「ぶっちゃけ、就活なんてチョロいなと思いました。嘘をついているわけじゃないし、みんな自分の経歴は多少なりとも盛るものじゃないですか。AIは、私のポテンシャルを最大化してくれているだけなので」
◆転職市場でも「AI利用」は加速
また、地方銀行に勤める袴田奈々さん（仮名・26歳）は、大手銀行・証券へのキャリアアップを目指している。玉村さんとは異なり、企業分析にAIを使い倒したという。
「長期・中期経営計画のページを全部読むのは現実的じゃないので、notebookLMに有報やIR資料のPDF放り込んで、一気に要約させるんです。次にclaudeなどを使って『この会社の強みと課題を100字で』『競合との最大の差別化ポイントは』と細かく分解して聞いていく。企業ごとに情報を整理させ、それを丸暗記して面接に臨みました。同業である程度前提知識があったとはいえ、ありとあらゆる情報をカバー。面接でも絶賛されました」
袴田さんには、必殺のプロンプトがあるという。
「『あなたは○○銀行で5年働いたのち、大手銀行・証券会社への転職を目指す26才です』と前提を細かく設定することで、より実態に即した対策が出てくる。これまでの職歴を軽く列記して、この企業にアピールするにはどう書けばいいか聞くと、完ぺきな面接の台本を作ってくれます。あとは、それを読み上げるだけ。正直、AIの勉強に一番時間を割いていたかもしれませんね」
現在、大手証券会社の書類選考と面接を通過中。「AIのおかげで、新卒の時に学歴で諦めた会社に手が届きそうです」と目を輝かせた。
◆新卒担当の8割近くが「AI書類」を感知
では、迎え撃つ企業側は現状をどう捉えているのか。AIの利用実態を調査している株式会社SHIFT AIの橋本佳介氏は、驚くべき調査結果を提示する。
「応募者がAIで書類を作っていると感じる採用担当者は新卒担当で8割近く。一晩で20社分のエントリーシートを出した、企業ごとに志望動機をAIで書き分けたという話も数えきれないほど聞きます。AIで作成された可能性が高い書類を理由に選考を落とした経験は、新卒担当の6割を超えます」
◆就職戦線の「新しい勝ち筋」
AIを使いこなす就活生がスペック以上の内定を獲得し、対する企業側も対策に奔走。就活戦線は、いまやAIを巡る”仁義なき戦い”の様相を呈している。マイナビの調査では、’27年卒のAI利用率は8割超。エントリーシート作成や面接対策をAIに任せるのは、就活生にとって常識となりつつある。
「エントリーシートの設問は、大体1問1000字くらい。最初に300字くらい自分で書いたら、あとはチャットGPTに『水増しして』と投げるだけ。自分だけど自分じゃないような、意識高そうな文章に一瞬で早変わりします」
自己分析まで、AIに委ねたというから驚きだ。
「AIに自己分析させるって変ですけど、私にはこれといった強みもない。AIに聞いたら、『マスコミは変わった人が好きな社風だから、高校中退を前面に打ち出した方がウケますよ』って（笑）。伝え方までレクチャーしてくれて、効果はてきめん。AIは、私より私のことを理解してくれていますね」
面接対策では「想定質問を50個考えて」とAI指示して問答集を量産し、アプリで模擬面接を繰り返した。ある社では3次面接まで想定問答集が役立ったという。
「ぶっちゃけ、就活なんてチョロいなと思いました。嘘をついているわけじゃないし、みんな自分の経歴は多少なりとも盛るものじゃないですか。AIは、私のポテンシャルを最大化してくれているだけなので」
◆転職市場でも「AI利用」は加速
また、地方銀行に勤める袴田奈々さん（仮名・26歳）は、大手銀行・証券へのキャリアアップを目指している。玉村さんとは異なり、企業分析にAIを使い倒したという。
「長期・中期経営計画のページを全部読むのは現実的じゃないので、notebookLMに有報やIR資料のPDF放り込んで、一気に要約させるんです。次にclaudeなどを使って『この会社の強みと課題を100字で』『競合との最大の差別化ポイントは』と細かく分解して聞いていく。企業ごとに情報を整理させ、それを丸暗記して面接に臨みました。同業である程度前提知識があったとはいえ、ありとあらゆる情報をカバー。面接でも絶賛されました」
袴田さんには、必殺のプロンプトがあるという。
「『あなたは○○銀行で5年働いたのち、大手銀行・証券会社への転職を目指す26才です』と前提を細かく設定することで、より実態に即した対策が出てくる。これまでの職歴を軽く列記して、この企業にアピールするにはどう書けばいいか聞くと、完ぺきな面接の台本を作ってくれます。あとは、それを読み上げるだけ。正直、AIの勉強に一番時間を割いていたかもしれませんね」
現在、大手証券会社の書類選考と面接を通過中。「AIのおかげで、新卒の時に学歴で諦めた会社に手が届きそうです」と目を輝かせた。
◆新卒担当の8割近くが「AI書類」を感知
では、迎え撃つ企業側は現状をどう捉えているのか。AIの利用実態を調査している株式会社SHIFT AIの橋本佳介氏は、驚くべき調査結果を提示する。
「応募者がAIで書類を作っていると感じる採用担当者は新卒担当で8割近く。一晩で20社分のエントリーシートを出した、企業ごとに志望動機をAIで書き分けたという話も数えきれないほど聞きます。AIで作成された可能性が高い書類を理由に選考を落とした経験は、新卒担当の6割を超えます」