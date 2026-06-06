戸田恵子『ぽかぽか』出演後に本音を吐露「改めて、わたし！老けたねぇ」

女優で声優の戸田恵子が5日に自身のアメブロを更新。バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際の出来事や、放送を観た感想をつづった。

この日、戸田は「『ぽかぽか』ご視聴ありがとうございました！」と感謝を述べ、番組のオフショットを公開。共演したお笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也に触れ「今日はザキヤマ君と一緒で、ずーっと笑いっぱなしで、マジでお腹がよじれました」と収録の楽しさを報告した。

続けて、山崎から「久しぶりにメイクしてる戸田さんを見ましたよぉ」と指摘されたことを明かし「そりゃそうだ、いつもどスッピンだからね」とお茶目にコメント。「楽し過ぎて疲れました」と振り返った。

また、生放送後には「遠い遠い恵子の稽古場へ」と移動し、舞台の稽古に励んだことを報告。「短い時間ではあるけど、今日も集中して頑張りましたー！」と多忙な1日を明かした。

さらに、帰宅後に番組の録画を視聴したそうで「改めて、わたし！老けたねぇ。お顔もお手手もシーワシワ！」と自虐的につづり「来年、古希だもんな」とコメント。「舞台は良いよね。遠目だからまだごまかせるってか！？」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。