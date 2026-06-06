《武蔵村山・上司殺害》「仕事のことで怒られ口論になり…」被害男性は逮捕された金髪男の上司で同級生、しかも同居人「免許証やカードを奪いサラ金でカネを借り豪遊」

東京都武蔵村山市のアパートで、同居男性を包丁で刺して殺害したとして、警視庁は6月3日、廃品回収作業員の小和田和秀容疑者（26）を殺人容疑で再逮捕した。事件が起きたのは2月10日の昼頃で、2月20日、小和田容疑者は自ら「口論になり友人を殺害した」と110番通報し、死体遺棄容疑などで逮捕・起訴されている。小和田容疑者は被害者の白鳥和輝さん（当時26）が役員を務める会社の従業員で、2人の間にあったトラブルについて調べが進められている。

【画像】「謙虚な良い人だった」上司だった殺害された白鳥さん、ビニールシートでグルグル巻きにされた遺体が遺棄されたワゴン車など

115万円を飲食代やレジャー施設での遊興費などで使いきった

今年2月20日、小和田容疑者が「同居している友達を殺した」と110番通報した。警察がアパート駐車場内のワゴン車を調べたところ、後部荷台から白鳥和輝さんの遺体が見つかった。

当時の任意の調べに対して小和田容疑者は『仕事のことで怒られ、口論になり殺してしまった』と供述していたが、現在は一転して黙秘している。

事件について全国紙社会部デスクが語る。

「小和田容疑者の再逮捕容疑は2月10日昼ごろ、アパートの室内で白鳥さんの右胸を包丁で刺して殺害したというものです。凶器は白鳥さん宅にあった刃わたり16センチの包丁でした。

同居していたアパートは白鳥さん名義で借りていたとみられています。ふたりは共に静岡県出身で、白鳥さんは小和田容疑者の上司であると同時に、中学時代からの同級生で友人でした」

小和田容疑者は白鳥さん殺害後、遺体に洋服をかぶせ、ベランダから運び出し、駐車場内にあった白鳥さん名義の白いハイエースの荷台に遺棄したとみられている。

「さらに小和田容疑者は、白鳥さん殺害後に白鳥さんの運転免許証を使い、白鳥さんになりすましてサラ金から2回にわたり計95万円の融資を受けています。また、白鳥さんのキャッシュカードを使い、口座から20万円を引き出していたことも判明しています。

これについて4月には詐欺容疑などで再逮捕・起訴されています。詐取した金額は合計115万円にものぼりますが、飲食代やレジャー施設での遊興費など、遊びのために使い切っていたとみられています」（前出・社会部デスク）

現場となったアパートは家賃が4万円台の単身者向け物件。事件当日、複数の近隣住民が「助けて！」という白鳥さんのものと思われる悲鳴を聞いていた。

「もしかして前にも壁を叩かれましたか？」と申し訳なさそうに…

白鳥さんの自宅アパートに、小和田容疑者が「居候」として転がり込んできたのは昨年11月下旬とみられる。事件が起きるまでの2人の同居生活は一体どのようなものだったのか。近隣に住む男性が証言する。

「11月ごろから、静岡市ナンバーの原付スクーターが事件のあった部屋の前に停まるようになりました。それから部屋に2人の男が出入りするのを何度も見かけるようになったんです。

1人は被害者の男性（白鳥さん）で、目が合うといつも挨拶をしてくれる優しくて穏やかな人という印象でした。もう一人は加害者とみられる男性（小和田容疑者）で、髪を明るい茶髪か金髪にしていて、目つきが非常に悪く、どこか物騒な雰囲気を感じました」

2人が同居を始めて以降、深夜帯の騒音トラブルが頻発していたという。

「事件が起こる数カ月前から、夜中の2時ごろといった深夜帯に、部屋の中から友達同士で仲良く話しているような声や笑い声がうるさくて、壁を叩いて抗議したことがありました。

事件直前の2月にも、あまりにうるさくて直接苦情を言いに行ったんです。玄関に出てきたのは白鳥さん一人でした。

夜中だから静かにしてほしいと伝えると、『もしかして前にも壁を叩かれましたか？』と申し訳なさそうに言われ、『今後気をつけます、すいません』と物腰柔らかに対応してくれました。それからは徐々に静かになっていったのですが……」（別のアパート住民）

1Kの部屋で男2人の同居は手狭だったのだろう。別の近隣住民は事件直前に段ボールを抱えて部屋の整理をしている白鳥さんと出くわしている。

「白鳥さんに『お引っ越しをされるんですか』と尋ねたところ、明るい表情で『はい、引っ越しのための準備で部屋の整理を進めているんです』と答えてくれました。あの狭い部屋で男2人で暮らすのは難しいでしょうから、引っ越すのは当然だと思いました」

2025年3月に廃品回収会社を設立した白鳥さんは、さまざまな経営者の集まりに頻繁に顔を出し、事業を拡大しようと熱心に動いていた。経営者会に参加していた男性は「謙虚な良い人だった」と白鳥さんの印象を語っている。

事件後、白鳥さんが遺棄された車が停められていたアパートの駐車場には、白鳥さんの知人と思われる若い男性たちが線香やタバコを供えに来ていたという。

小和田容疑者は黒服のスーツをビシッと着こなす好青年

一方、小和田容疑者はアパート近くのスナックで、黒服やバーテンダーのような仕事をしていたことがあった。その時期は、そのスナックの従業員や客を連れて近隣の別のバーを訪れていたという。バー店主は小和田容疑者についての印象をこう語った。

「小和田容疑者は、1月から2月にかけて、うちに2～3回飲みに来たことがあります。黒服のスーツをビシッと着こなしていて、生ビールやウーロンハイを注文していました。

言葉遣いも全く汚くなく、ものすごく礼儀正しくて真面目、かつ好印象な青年でしたよ。そのスナックを事件前に急に辞めたという話は、事件後に耳にしました」

白鳥さんの会社で働きながらスナックでも働いていたのか、それともスナックを辞めた後に白鳥さんの会社で働き始めたのか、そのあたりの経緯は定かではない。だが、仕事上で何らかのトラブルがあったとみられている。

明確な動機の解明に向け、警察による取り調べが進められている。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班