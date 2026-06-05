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「何の責任も負ってない」SNSで月収100万円を謳う情報発信者の実態が許せない

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ひとり開業チャンネル / by Build’s氏が自身のYouTubeチャンネルで「SNSで月収100万円を謳ってるやつらをぶった斬ります#shorts」を公開した。動画では、SNS上に溢れる「月収100万円稼げる」といった甘い言葉で情報を展開する人々に対し、強い疑問と怒りを持ってその実態を切り捨てている。



冒頭から「何の責任も負ってないじゃん」と切り出し、安易に高収入を謳う発信者の姿勢を「ずるいというか、かっこ悪い」と一刀両断。社会的な責任を伴わない情報発信のあり方に対し、「なんなん君たちみたいな」と率直な不満をぶつけた。さらに、そうした情報に影響力のあるインフルエンサーたちが同調し、便乗している姿を「めちゃくちゃ気持ち悪い」と厳しく非難している。



氏が問題視しているのは、この仕組みが「その中でひたすら回っているだけの経済圏」になっている点だ。情報発信者が広告を使って人を釣り、実際に成果が出る人は「100人に1人ぐらい」しかいないにもかかわらず、それを誇大広告のようにして利益を得続ける構造を指摘。「人を騙すまでは言わない」としながらも、真に価値のあるサービスを提供していないビジネスモデルの歪さを浮き彫りにした。



最後に氏は、こうしたサイクルでお金を稼ぎ続ける人々に向けて「仕事やってて幸せなのかな？とは思います」と問いかけた。目先の利益だけを追い求め、本質的なやりがいや他者への貢献を欠いた働き方に対し、鋭い一石を投じて動画は締めくくられている。