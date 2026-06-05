この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「自宅前の水路で大量捕獲！水槽に入れてエサ与えると…【ライギョ稚魚】」を公開しました。動画では、自宅前の水路で発見したライギョの稚魚を保護し、試行錯誤しながら飼育に挑む姿が収められています。

ある日、自宅前の水路を観察していた投稿者は、水面でうごめく「黒い塊」を発見します。目を凝らすと、それは肉食のスジエビに狙われている稚魚の群れでした。近くには親魚の姿もあり、稚魚の正体がライギョ（カムルチー）だと判明。外敵に食べられ続けている状況を見かねた投稿者は、網を使って稚魚をすくい上げます。バケツに集められた姿はまるで「オタマジャクシ」のようで、小さく真っ黒な群れに思わず見入ってしまいます。

庭のタライに移した翌日、すりつぶしたエサを与えてみますが、あまりに小さすぎて食べているのか確認できません。そこで3日目、水温や水質の変化を防ぐため、屋内の水槽へ移動させました。ライトに照らされた稚魚たちの目がキラキラと光る光景に、投稿者は「可愛すぎるなやっぱ」と感嘆の声を漏らします。細かく砕いた乾燥赤虫などを与えると、今度はしっかりとエサをついばむ個体が確認されました。

動画の最後には、大きく成長した成体のライギョも登場。小さな真っ黒な稚魚たちが、将来あのように立派な姿へと変わると思うと期待が膨らみます。数千匹という膨大な数の中からどれだけの命が生き残るのか。過酷な自然界から救い出された小さな命の成長記録は、視聴者に生き物を育てる奥深さとワクワク感を与えてくれます。

YouTubeの動画内容

00:00

自宅前の水路で謎の「黒い塊」を発見
01:19

親魚の姿を確認し正体がライギョの稚魚と判明
02:24

網で稚魚を捕獲！「オタマジャクシ」のような姿
08:00

3日目、水質管理のため室内水槽へお引越し
15:18

細かく砕いたエサを与える！稚魚たちの反応は？

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