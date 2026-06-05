漫画家・御守リツヒロさん死去 闘病中で編集部追悼「いつも明るく太陽のようなお人柄」
漫画家・御守リツヒロさんが4月17日に亡くなった。フロースコミック編集部やゼロサム編集部が公式Xを通じて発表した。また、御守さんの公式Xでも、遺族からのコメントが公開された。
【画像】漫画家・御守リツヒロさん死去 訃報全文
FLOS COMIC（フロースコミック）の公式Xでは、書面にて「御守リツヒロ先生 逝去のお知らせ」と題して、「読者の皆様へ 日頃より「フロースコミック」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。当媒体にて「悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』（原作：柚原テイル先生）をご連載いただいておりました、漫画家の御守リツヒロ先生が、去る2026年4月17日に永眠されました」と報告。
続けて「ご闘病中でありながらも、いつも明るく太陽のようなお人柄で、最後まで作品作りに情熱を注いでくださいました。現在前編を公開しております完結1周年記念読み切りの後編につきましても、残り数ページというところまで原稿を描き上げてくださいました」と、闘病中だったと説明した。
「後編の公開等、今後の対応につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします。先生のこれまでの多大なご功績に深く感謝申し上げますとともに、早すぎるご逝去を悼み、編集部一同、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。
ゼロサム編集部の公式Xでは「2026年4月17日、御守リツヒロ先生がご逝去されました。弊社よりデビューされ、その後『芭喰禄』『ワールドエンド：デバッガー』などをはじめとする、素晴らしい作品をご寄稿いただき、多大なるお力添えを頂いてまいりました。余りにも早い訃報に編集部一同、悲しみの念を禁じ得ません。御守先生のご活躍に改めて敬意と感謝を表しますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆様には心よりお悔やみ申し上げます」とつづった。
また、御守さんの公式Xでは遺族より「このたび、漫画家・御守リツヒロが闘病の末、2026年4月17日早朝に永眠いたしましたことをご報告申し上げます。生前、御守リツヒロを支えてくださった編集部の皆さま、親しくしてくださった作家の皆さま、そして作品を愛し応援してくださった読者の皆さまに、心より感謝申し上げます」と報告。
人柄にも触れ「誰よりも頑張り屋で、絵を描くことが大好きな人でした。その優しさと作品は、多くの方々に笑顔を届けてくれました。今も御守らしく笑顔で、大好きな絵を描き続けているような気がしています。これからも、御守が遺した作品たちが皆さまのそばで愛され続けることを願っております。生前賜りましたご厚情に、改めて深く御礼申し上げます」と伝えた。
御守さんは『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました〜悪役令嬢の兄との家族エンドを諦めて恋人エンドを目指します〜』(原作：柚原テイル)、『桃太郎くんは言うコトをきかない』などで知られる。
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FLOS COMIC（フロースコミック）の公式Xでは、書面にて「御守リツヒロ先生 逝去のお知らせ」と題して、「読者の皆様へ 日頃より「フロースコミック」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。当媒体にて「悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』（原作：柚原テイル先生）をご連載いただいておりました、漫画家の御守リツヒロ先生が、去る2026年4月17日に永眠されました」と報告。
「後編の公開等、今後の対応につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします。先生のこれまでの多大なご功績に深く感謝申し上げますとともに、早すぎるご逝去を悼み、編集部一同、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。
ゼロサム編集部の公式Xでは「2026年4月17日、御守リツヒロ先生がご逝去されました。弊社よりデビューされ、その後『芭喰禄』『ワールドエンド：デバッガー』などをはじめとする、素晴らしい作品をご寄稿いただき、多大なるお力添えを頂いてまいりました。余りにも早い訃報に編集部一同、悲しみの念を禁じ得ません。御守先生のご活躍に改めて敬意と感謝を表しますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆様には心よりお悔やみ申し上げます」とつづった。
また、御守さんの公式Xでは遺族より「このたび、漫画家・御守リツヒロが闘病の末、2026年4月17日早朝に永眠いたしましたことをご報告申し上げます。生前、御守リツヒロを支えてくださった編集部の皆さま、親しくしてくださった作家の皆さま、そして作品を愛し応援してくださった読者の皆さまに、心より感謝申し上げます」と報告。
人柄にも触れ「誰よりも頑張り屋で、絵を描くことが大好きな人でした。その優しさと作品は、多くの方々に笑顔を届けてくれました。今も御守らしく笑顔で、大好きな絵を描き続けているような気がしています。これからも、御守が遺した作品たちが皆さまのそばで愛され続けることを願っております。生前賜りましたご厚情に、改めて深く御礼申し上げます」と伝えた。
御守さんは『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました〜悪役令嬢の兄との家族エンドを諦めて恋人エンドを目指します〜』(原作：柚原テイル)、『桃太郎くんは言うコトをきかない』などで知られる。