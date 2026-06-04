敵地ダイヤモンドバックス戦

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で今季6度目の二刀流出場。投げては6回を投げて被安打2、無失点。6勝目の権利を持って降板した。

相手先発ギャレンと対戦した初回の第1打席では、3球目のフォーシームを捉えて二塁手のグラブをはじき、内野安打とした。107.8マイル（約173.4キロ）これで19試合連続出塁、7試合連続安打となった。

その裏のマウンドでは最速99.8マイル（約160.6キロ）を計測するなど、内野ゴロ3本で3者凡退。2回はアレナド、スミスを空振り三振に仕留めて3人で終えた。

3回先頭の第2打席では四球で出塁。その後フリーマンの適時打でホームを踏んだ。その裏の投球でも3者凡退で終えた。

4回の第3打席でも四球で出塁。マウンドでは2死からモレノにこの日初の被安打となる右翼線二塁打を許したが、アレナドを三ゴロに仕留めた。

5回は2三振を奪って3人でピシャリ。6回1死一塁の第4打席では右前打を放ち、これで4戦連続のマルチ安打。この時点で打率は.300となった。6回には1死から四球と安打で一、二塁のピンチを招くも、キャロルを併殺打に打ち取ってガッツボーズを見せた。

7回のマウンドにはあがらず降板。登板中には指から出血する場面も見られたが、得点は許さず防御率は0.74に良化した。規定投球回には1イニング足りていない状況となっている。（Full-Count編集部）