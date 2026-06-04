◇インターリーグ カブス―アスレチックス（2026年6月3日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が6月3日（日本時間4日）、本拠地でのアスレチックス戦に「4番・右翼」で出場。0−2の2回無死先頭打者第1打席で相手先発のスプリングスから、5月8日（同9日）のレンジャーズ戦以来、23試合ぶりの8号ソロを放った。本拠地ファンも総立ちで熱狂だ。

待望の快音は豪快弾だった。右腕が5球目に投じた91.6マイル（約147.4キロ）の直球を弾き返した打球は、左翼席奥深くに突き刺さった。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離408フィート（約124.4メートル）、打球角度32度の放物線は、白球を強く叩いた鈍い打球音を響かせた。

一時は3割を超えていた打率も5月中旬から急降下。直近20試合で77打数13安打の打率.169、打点はわずかに3で26三振を喫するなど苦しんできた。チームも5月16日（同17日）ホワイトソックス戦から26日（同27日）パイレーツ戦まで10連敗を喫し、首位陥落。鈴木の不調がチーム状態に直結している部分もあった。

それでも着実に実績を積み重ね、メジャー5年目を迎えた男は夏場に向けて徐々に調子を上げてきた。27日（同28日）のパイレーツ戦から4試合連続安打を記録。29日（同30日）のカージナルス戦では今季3度目の1試合3安打を記録した。ここ2試合は無安打だったが、再び息を吹き返した。