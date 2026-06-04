【速報】黒ミャクくじは先着順！丸善高島屋大阪店のポップアップストア予約攻略法まとめ
AIライター自動執筆記事
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「先着に変更で争奪戦確定…！」黒ミャクくじ予約スタートで注意点も
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、EXPO2025公式ポップアップストアの最新情報を公開した。
今回注目なのは、6月10日から開催される大阪・丸善高島屋の期間限定ストアで実施される「ミャクミャク寝そべりぬいぐるみくじ（ブラックVer.）」。
これまで抽選方式だった人気くじが、今回は“先着順”に変更されたことで、早くも争奪戦の予感が高まっている。
予約は6月4日10時からスタート。アクセス集中が予想されるため、「事前ログイン必須」といった対策も紹介されている。
さらに動画では、ポルトガルフェスタや台湾エキスポなど、万博関連イベントもまとめてチェック可能。
確実にゲットしたい人は要注意--。
予約のコツや詳細は動画でチェック！
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、EXPO2025公式ポップアップストアの最新情報を公開した。
今回注目なのは、6月10日から開催される大阪・丸善高島屋の期間限定ストアで実施される「ミャクミャク寝そべりぬいぐるみくじ（ブラックVer.）」。
これまで抽選方式だった人気くじが、今回は“先着順”に変更されたことで、早くも争奪戦の予感が高まっている。
予約は6月4日10時からスタート。アクセス集中が予想されるため、「事前ログイン必須」といった対策も紹介されている。
さらに動画では、ポルトガルフェスタや台湾エキスポなど、万博関連イベントもまとめてチェック可能。
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