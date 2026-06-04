この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「先着に変更で争奪戦確定…！」黒ミャクくじ予約スタートで注意点も

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、EXPO2025公式ポップアップストアの最新情報を公開した。

今回注目なのは、6月10日から開催される大阪・丸善高島屋の期間限定ストアで実施される「ミャクミャク寝そべりぬいぐるみくじ（ブラックVer.）」。

これまで抽選方式だった人気くじが、今回は“先着順”に変更されたことで、早くも争奪戦の予感が高まっている。

予約は6月4日10時からスタート。アクセス集中が予想されるため、「事前ログイン必須」といった対策も紹介されている。

さらに動画では、ポルトガルフェスタや台湾エキスポなど、万博関連イベントもまとめてチェック可能。

確実にゲットしたい人は要注意--。

予約のコツや詳細は動画でチェック！

YouTubeの動画内容

00:00

EXPO2025 オフィシャルポップアップストアの予約詳細
04:31

東京で開催されるポルトガルフェスタ
05:45

最新技術を体験できる「台湾エキスポ 2026 JAPAN」
08:39

万博フードパスポートのスタンプラリー対象店舗
11:12

万博を振り返る写真展とウズベキスタン関連イベント

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