3日に実施された韓国の地方選挙および国会議員再・補欠選挙で、共に民主党が圧勝した。すでに国会で過半数議席を占めている民主党が地方権力まで掌握したことで、発足2年目を迎える李在明（イ・ジェミョン）政府は確かな国政運営の原動力を得ることになった。

4日午前1時の開票基準で、民主党は16の広域自治体首長選挙のうち9カ所で当選確実、2カ所で優勢だった。尹錫悦（ユン・ソクヨル）政府発足直後の2022年6月の地方選挙で、17の広域自治体首長のうち5カ所しか獲得できなかったのとは対照的な結果となった。

一方、国民の力は李竽雨（イ・チョルウ）候補が得票率66．6％を記録した慶北（キョンブク）知事選以外に、明確にリードしている地域はなかった。4カ所は接戦となった。国民の力が掲げた「政権審判論」よりも、民主党の「政権安定論」に有権者が力を与えた格好だ。

民主党は京畿（キョンギ）知事選おいて、午前1時基準で秋美愛（チュ・ミエ）候補が得票率55．3％を記録したほか、済州（チェジュ）知事選の魏聖坤（ウィ・ソンゴン）候補63．1％、忠北（チュンブク）知事選の愼𨉷漢（シン・ヨンハン）候補55．3％、仁川（インチョン）市長選の朴賛大（パク・チャンデ）候補58．5％、光州（クァンジュ）市長選の閔炯培（ミン・ヒョンベ）候補79．7％、大田（テジョン）市長選の許泰鋌（ホ・テジョン）候補59．2％、蔚山（ウルサン）市長選の金相旭（キム・サンウク）候補52．7％、世宗（セジョン）市長選の趙祥鎬（チョ・サンホ）候補58．4％を記録し、当選が有力となった。無所属の金寛永（キム・グァニョン）候補の躍進が予想されていた全北（チョンブク）知事選でも、李源澤（イ・ウォンテク）民主党候補が51．6％の得票率で当選有力とみられている。

忠南（チュンナム）知事選では、民主党の朴洙賢（パク・スヒョン）候補が55．1％を獲得し、国民の力の金泰欽（キム・テフム）候補（44．9％）よりも優位を見せた。

ソウル市長選では午前1時時点（開票率31．8％）で、民主党の鄭愿伍（チョン・ウォノ）候補が59．2％、国民の力の呉世勲（オ・セフン）候補が38．2％となり、鄭候補が優勢だった。ただし、ソウル市松坡区（ソンパグ）など14カ所の投票所で投票用紙不足が発生し、投票に支障が生じたため、ソウル地域の開票は大幅に遅れた。

激戦地域は4カ所だった。釜山（プサン）市長選〔田載秀（チョン・ジェス）民主党候補51．9％、朴亨筇（パク・ヒョンジュン）国民の力候補46．6％〕、大邱（テグ）市長選〔秋慶鎬（チュ・ギョンホ）国民の力候補50％、金富謙（キム・ブギョム）民主党候補48．9％〕、慶南（キョンナム）知事選〔朴完洙（パク・ワンス）国民の力候補51．9％、金慶洙（キム・ギョンス）民主党候補48．1％〕、江原（カンウォン）知事選〔禹相虎（ウ・サンホ）民主党候補51．5％、金鎭台（キム・ジンテ）国民の力候補48．5％〕などで接戦となった。

227人の市長・郡守・区長を選ぶ基礎自治体首長選でも、午前1時基準で民主党が143議席で首位を維持し、国民の力は72議席で優勢にとどまった。進歩党が1議席、祖国革新党が1議席、無所属が10議席だった。

◇「国民の力、戒厳・弾劾を経験しても刷新しなかったことが敗因」

再・補欠選挙では、午前1時基準で釜山北甲〔ハ・ジョンウ民主党候補42．9％、韓東勲（ハン・ドンフン）無所属候補42．3％〕と京畿平沢（ピョンテク）乙〔兪義東（ユ・ウィドン）国民の力候補32．1％、金勇男（キム・ヨンナム）民主党候補30％、曹国（チョ・グク）祖国革新党候補29．5％〕で激しい接戦となった。

李在明政府発足後初の全国選挙で与党が大きくリードしたことで、今後国会における与党主導法案の推進にも弾みがつく可能性が高まった。

国民の力は2024年総選挙、昨年の大統領選挙に続き、今回の地方選挙でも全国規模の選挙で3連敗を喫した。

ソウル大学国家未来戦略院の康元沢（カン・ウォンテク）院長は「今回の地方選挙結果は、政権発足からわずか1年の李在明政府に力を与えるという意味」とし、「一方で国民の力は、戒厳・弾劾事態を経ても反省と改革が不十分だった点が敗因だ」と分析した。

今回の地方選挙の最終投票率は60．9％と集計された。1995年の第1回地方選挙の投票率（68．4％）に次いで、過去2番目の高い数値となった。