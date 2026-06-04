敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打2打点と活躍した。2回の第2打席で三塁打を放った場面では、違和感を抱くファンが続出。米メディアからその理由が明らかになると、ファンの話題を呼んでいる。

大谷は初回の第1打席で右翼線へ二塁打を放つと、2回の1死一、二塁の場面では浮いたチェンジアップを泳ぎながらも再び右翼線に運び、三塁打とした、塁上では、三塁コーチとお馴染みの“ヘッドバンプ”を交わした。

ここまでお決まりのルーティンだが、ファンが違和感を感じたのはその相手。本来三塁打の場合は、エンゼルス時代から大谷を支え、現在は三塁コーチを務めるディノ・イーベル相手に行うはずだが、今回はいつも一塁コーチを務めるクリス・ウッドワードが相手だった。

この交代について、ドジャース地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏は自身のXで「ディノ・イーベルは、次男のトレイ・イーベルの卒業式に出席するため、カリフォルニアに戻った」と説明。「今夜はクリス・ウッドワードが三塁コーチ、ペドロ・モンテロが一塁コーチを務める。イーベルは明日の試合には復帰する＃ドジャース」と付け加えた。

NHK-BSでも中継された一戦。X上では「あれ？イーベルさんがいない？」「あれ？今日イーベルじいさん三塁コーチャーやってないんだ？」と違和感を抱くファンが続出していたが、これには日本ファンも納得の声をあげている。

「イーベルコーチ居ないなと思ったら息子さんの卒業式か」

「今日はイーベル三塁コーチがお休みだからいつもは一塁コーチのウッドワードコーチが代役やってるのね」

「イーベルコーチは息子さんの卒業式でお休み HAPPYなお休みで良かった」

「イーベルコーチは息子さんの卒業式なのね」

試合は6-5でドジャースが、ダイヤモンドバックスを下した。



（THE ANSWER編集部）