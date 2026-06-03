ÃæÆ»¡¦Î©·û¡¦¸øÌÀ¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ°Æ¸øÉ½¡¡¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê°ú¤²¼¤²¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ê¤É¡Èµð³Û¡ÉÍ½È÷Èñ¤âÌäÂê»ë
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î3ÅÞ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¿³µÄÆþ¤ê¤·¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¡¦Î©·û¡¦¸øÌÀ¤Î3ÅÞ¤Ï¡¢3Ãû1000²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤À¯ºö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Í½È÷Èñ¤À¤±¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢½¤Àµ°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î2Ãû5000²¯±ß¤ÎÍ½È÷Èñ¤òÇÑ»ß¤·¡¢Æ±µ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»¤ò¢§¥¬¥½¥ê¥ó¡¦·ÚÌý²Á³Ê¤Î°ú¤²¼¤²¡¢¢§Äã½êÆÀ¼Ô¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ê¤É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¤ß²á¤®¤¿´ð¶â¤Î¹ñ¸ËÊÖÇ¼¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¤¤ç¤¦¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤ÏÃæÆ»¤¬ÁÈ¤ßÂØ¤¨Æ°µÄ¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤ÏÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤¬½¤Àµ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£